Dostavať obchvat Tvrdošína načas pravdepodobne nestihnú

Oficiálny termín ukončenia stavby je jún 2023.

TVRDOŠÍN. Termín výstavby R3 pri tomto tempe prác sa pravdepodobne predĺži, informovali začiatkom roka z mesta Tvrdošín, odvolávajúc sa na informácie z kontrolných dní.

„Kolaudácia mala byť v júli 2023, podľa posledných informácií od zhotoviteľa máme obavy, či sa to nepretiahne,“ povedal tvrdošínsky primátor Ivan Šaško. „Minister dopravy sa vyjadril, že to ukončia do konca roka.“

Podľa Šaška časový sklz mali spôsobiť ešte na začiatku problémy s prekládkou plynovodu.

Výstavba 4,4-kilometrového obchvatu Tvrdošína sa začala v marci 2021. Oficiálnym termínom ukončenia diela za 62-miliónov eur bez DPH je jún 2023, tak to uvádza Národná diaľničná spoločnosť na svojej webovej stránke.

Na otázku, či stihnú cestu dokončiť v pôvodnom termíne, diaľničiari neodpovedali. Nereagoval ani zhotoviteľ diela, konzorcium firiem Hochtief SK, Porr a Hydroekol Dolný Kubín.

Do konca zimy

Práce na treťom úseku R3 na Orave postupujú aj v zime. Na oboch koncoch stavby sú už hotové prístupy, vrátane provizórneho premostenia rieky Oravy.

So zemnými prácami a budovaním násypov sa už začalo aj na hlavnej trase.