Mesto roky plytvalo elektrinou, v noci osvetľovalo bežeckú dráhu

V Dolnom Kubíne podnet od občana neriešili dva roky.

DOLNÝ KUBÍN. Obnovená bežecká dráha na sídlisku Brezovec slúži športovcom už niekoľko rokov. Súčasťou je osvetlenie, ktoré umožňuje behanie aj v čase, keď slnko zapadne. Na tom by nebolo nič neobvyklé, ale lampy sa rozsvecujú o pol tretej v noci a zhasínajú o pol piatej ráno.

Redakciu na to upozornil Milan Removčík, obyvateľ bytovky, ktorá stojí vedľa športovo-relaxačného areálu, jeho súčasťou je ovál s dráhou pre bežcov. Vedeniu mesta napísal podnet už pred dvoma rokmi, no nápravy sa nedočkal. Vraj to musí prejednať mestský výbor sídliska Brezovec, kde dráha je. Podnet poslal 27. januára 2021, odpovedali mu 8. marca 2021.

Redakcia má k dispozícii aj email s fotografiami, ktorým žiadal zmenu času osvetlenia. Zmena nastala až potom, ako sme sa o tento problém začali zaujímať.

Kocúrkovo

List od Milana Removčíka redakcii: „Určite každý z nás pozná z rozprávok, čo to bolo Kocúrkovo. Bola to dedina, kde bolo všetko naopak, no nikto nevedel, či je to pravda, alebo sa to len tak povráva.

No keď nám v roku 1979 zbúrali dom pre cestu a presťahovali sme sa na Brezovec, nevedeli sme ešte, ako sa naša ulica volá. Ale podľa toho, ako to tam vyzeralo, mohlo to byť to oné Kocúrkovo.

Dom bol postavený, no cesta k nemu nebola a z domu sme chodili v čižmách, brodiac sa v blate. Radiátory v bytoch boli, no kotolne nikde, museli postaviť pojazdnú na uhlie a ženy prali bielizeň aj trikrát, čo im na ňu sadze napadali. Dokonca raz sa nekúrilo a že vraj kotolníka našli v kotolni bez známok života podchladeného. No či to bola pravda, to sme sa nikdy nedozvedeli.

