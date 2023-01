Okolie sa posmievalo, rodičia ponižovali. Až deti a strach o život ju presvedčili k zmene

V extrémnych premenách schudla 60 kilogramov.

NÁMESTOVO. Prvá spomienka z detstva sa Soni Šubjakovej spája s rastúcou váhou. Veľmi rýchlo sa k tomu pridružil posmech, poznámky od okolia aj zdravotné problémy. Keď šla rodiť druhé dieťa, ručička na váhe jej ukazovala 150 kíl.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Každá diéta, ktorú skúsila skončila po pár dňoch či niekoľkých schudnutých kilogramoch. Vtedy zvykla uvažovať, aké nespravodlivé je, keď sa niekto trápi celý život a iný je chudý od narodenia.

Rok v televíznej šou jej však zmenil život od základov, parížskymi ulicami odbehla polmaratón, prvýkrát v živote zakasala tričko do nohavíc a schudla neuveriteľných 60 kilogramov. Dnes hovorí, že by kamery za zadkom potrebovala mať stále.

Ako inšpiráciu pre ostatných zvykne na svoj profil na Facebooku dávať fotky jedla, čo cez deň zje. Nejedna predavačka jej potom v obchode povie, že ju hneď prejde chuť na salko.

Aká je vaša prvá spomienka z detstva?

Hádam prvú ozajstnú spomienku mám na obdobie, keď som mala asi 10 rokov. Začala som byť chorá a s tým sa spustilo aj všetko ostatné, naberala som na váhe, cítila som sa zle, posmievalo sa mi okolie. Dovtedy som žila ako normálne dieťa.

Ďalej sa dočítate aj ako reagovali na Sonine priberanie rodičia a lekári,

prečo chcela chudého manžela,

prečo si susedia mysleli, že si s manželom dcéru adaptovali,

aké boli jej najväčšie obmedzenia a strašiaky,

na čom stroskotali všetky pokusy o chudnutie,

či sa jej darí si váhu udržiavať aj po premene.

Aké zdravotné problémy sa u vás objavili?

Raz v noci som začala kašľať tak, až som sa nemohla nadýchnuť. Keď mi začali modrať uši, utekali sme s rodičmi na pohotovosť. Záchvaty sa mi opakovali, ale na druhý deň mi vôbec nič nebolo, preto mi detská lekárka povedala, že len simulujem.

Neskôr mi diagnostikovali laryngitídu. Vtedy mi to zdalo ako niečo nepoznané, dnes to má skoro každé dieťa po nástupe do škôlky.

Odporúčali ma tiež na alergológiu, no objednať sa tam trvalo skoro dva roky. Môj zdravotný stav sa zhoršil a liečili ma iba kortikoidmi, z ktorých som veľmi priberala. Najviac zo všetkého mi chutili sladkosti a keďže mama pracovala v obchode, doma sme zvykli mávať poriadnu zásobu.