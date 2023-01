Na bežkách naháňal Martina Bajčičáka, v behu zatieni aj o mnoho mladších

Štefan Verníček športuje celý život. Verí, že po bude aj po hrozivom páde.

Štefan Verníček je už vekom dôchodca, no kondíciou zatieni nejedného mladého človeka. V zimnom období trávi veľa času na bežkách a teplejšie mesiace využíva na bežecké aktivity. Ako jeden z mála sa tiež môže pochváliť, že stál v začiatkoch pri úspešnej kariére päťnásobného účastníka olympijských hier Martina Bajčičáka. „Veľa ľudí si stále neuvedomuje čo dosiahol. Neviem, či sa ešte v blízkej budúcnosti dožijeme tak úspešného bežca na lyžach zo Slovenska.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Oravská bežecká liga rastie spoločnými silami a snahou pomôcť jeden druhému Čítajte

Bežkovanie miluje

Vášeň k bežeckému lyžovaniu si vybudoval Štefan Verníček už počas chlapčenských čias. Vtedy býval ešte v Breze. „Spomínam si, že bežky som mal jaseňové. Chodieval som na všetky akcie, ktoré boli na Orave. Či to už boli preteky na Slanú vodu, Brezánska alebo Námestovska pätnástka.“

Od roku 1983 býva v Zákamennom, kde si s manželkou postavili dom. Vychovali v ňom tri dcéry a jedného syna. „Poviem takú pikošku. Keď sa nám narodila jedna dcéra, tak som jej dal meno Alžbetka podľa vtedy populárnej bežkyne na lyžach Havrančíkovej. Bola to výborná športovkyňa.“

ĎALEJ SA DOZVIETE Ako sa dostal ku Martinovi Bajčičákovi?

V čom bola podľa neho najväčšia sila?

Čo by chcel Štefan Verníček na pamiatku od päťnásobného olympionika?

Prečo začal behať až tak neskoro?

Prvý maratón zabehol ako 58-ročný a v úžasnom čase. Ako si na to spomína?

Čím sa mu páčil maratón v Krakove?

Čím si obľúbil Oravskú bežeckú ligu?

S akou životnou výzvou bojuje v súčasnosti?

Štefan Verníček si hneď zamiloval aj tunajšiu prírodu a počas zimných mesiacov prešiel na bežkách všetky okolité chotáre. Angažuje sa tiež pri organizovaní prechodu Zákamenským grúňom. „Budeme mať už 15. ročník. Škoda, že je stále čoraz menej snehu. Kedysi sa ten sneh ligotal a na bežkách to len tak svišťalo. V spojení s prírodou je to nádhera. A to presne na tomto športe milujem.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou