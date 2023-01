Triebeľovci chytili druhý dych a v ringu valcujú

Boxerskú rodinu zmobilizoval Peter junior.

Po krátkej pauze sa Box club Triebeľ zúčastnil ďalšieho turnaja, tentoraz v Košiciach pod názvom Warriors games. V ringu sa predstavili traja súrodenci Triebeľovci. Pokračujú tak v profi šnúre, ktorú odštartovali na konci minulého roka v rodnom Kline.

Súrodenci brali iba víťazstva

Rodinný klan sa rozrástol o najmladšieho Petra, ktorý otvoril galavečer. Nastúpil do ringu v kategórií 52 kg. „Bola to jeho premiéra na podujatí takýchto rozmerov, čo sa odrazilo na miernej tréme,“ hovorí Peter Triebeľ starší, otec a tréner v jednej osobe. „V zápase vynikal húževnatosťou, tvoril zápas a nebál sa ísť do výmen, kde bola už iba otázka času, kedy bude rozhodca súpera počítať, čo sa aj stalo v treťom kole a svoj zápas jednoznačne vyhral.“

