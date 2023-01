Futbalisti nad 35 rokov ukázali, že sú stále vo výbornej forme. O víťazovi rozhodol zlatý gól (+130 FOTIEK)

V Dolnom Kubíne sa konal 9. ročník halového turnaja Old boys Orava cup.

DOLNÝ KUBÍN. Sériu turnajov z dielne športového združenia Or-Li zavŕšila kategória hráčov nad 35 rokov. Na palubovke gymnázia sa stretlo veľa skvelých futbalistov, ktorí ešte stále majú vo svojom veku čo ukázať.

Deviaty ročník Old boys Orava cup mal pôvodne desať účastníkov, no deň pred turnajom sa odhlásilo poľské družstvo Bielsko-Biala. Organizátorovi narobili mierne komplikácie. „Skomplikovalo nám to postupový kľúč,“ hovorí Ján Michalic. „Pôvodne mali z každej skupiny postúpiť štyri družstvá. Prvý raz na turnaji sa tak hrala baráž o postup do švrťfinále.“

Spomínanú baráž si zahrali Hlohovec s Nižnou. Ďalej po víťazstve 2:0 išli hráči z Trnavského kraja. Základné skupiny vyhrali Oravská Jasenica a Istebné.

