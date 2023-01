Počet voľných miest v mestských materských školách rýchlo klesá

Napriek tomu jednu škôlku zatvorili, zatiaľ len dočasne, ale hrozí jej zánik.

DOLNÝ KUBÍN. Počet voľných miest v materských školách (MŠ) v Dolnom Kubíne klesá, samospráva napriek tomu podniká kroky, ktoré smerujú k zrušeniu jednej z nich. MŠ Záskalická je najmenšou pod správou mesta.

Riaditeľka informovala, že je v nej zapísaných 20 detí, väčšinou ju vyhľadávajú rodičia detí s náročnou adaptáciou na veľké kolektívy. Radnica však tvrdí, že ju navštevuje iba jedenásť detí.

Zrušiť ju chcú dlhodobo

„Mesto Dolný Kubín ako zriaďovateľ dočasne prerušuje prevádzku materskej školy Záskalická v termíne od 23. 12. 2022 do 2. 4. 2023. Prevádzka MŠ začne 3. 4. 2023,“ takýto oznam, pod ktorým je podpísaný primátor Ján Prílepok, sa objavil na dverách zariadenia. Rodičov nepotešil, museli riešiť, kde dajú svojich potomkov.

Samospráva im ponúkla voľné kapacity v iných mestských školách. To ale nevyhovuje rodičom, aj keď škôlku nenavštevuje ani jedno dieťa z tejto mestskej časti. Podľa mesta tí, ktorí deti vozia do tohto zariadenia, ich môžu odviezť aj do inej časti mesta.