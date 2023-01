Potraviny na Slovensku patria k najdrahším v Európe, ceny sa ešte môžu vyšplhať do rekordných výšok

Domino efekt môže zasiahnuť každého.

ORAVA. „Sme podnik, ktorý doteraz vždy viac vyprodukoval, ako dostal dotácií, nikdy sme nemali dlh voči elektrárňam a oni nám zdvihli cenu elektriny zo 150 eur za MWh na 420 eur. Mesačne sme platili sedemtisíc eur, teraz prišla zálohová faktúra na viac ako 40-tisíc eur. To nie je normálne. Kde máme na to vziať?“ pýta sa Štefan Pánik, predseda poľnohospodárskeho družstva Trsteník v Trstenej.

Zamestnáva približne sto ľudí. „Celé to smeruje k zatvoreniu, ľudí pošleme na úrad práce a pôdu nebude mať kto obrábať,“ povedal predseda družstva.

Mäso bude pre niektorých ľudí luxusom

Štefan Pánik priblížil situáciu z minulého roka, keď viaceré podniky podpisovali nové zmluvy s dodávateľmi. „Ušili na nás habaďúru. Vystrašili nás, lebo vtedy sa na trhoch predávala elektrina za tisíc eur, tak sme podpísali nákup za 420 eur, ale dnes je na trhu ani nie za dvesto eur. A pritom vieme, že skutočné náklady na výrobu sú okolo 46 eur.“

Štát odporúča odberateľom, aby počkali a faktúry neplatili. „Ale ako to máme urobiť? Veď nám zálohy sťahujú priamo z účtu. Nemôžeme riskovať, aby nás vypli. Nemohli by sme kŕmiť, dojiť, pracovať. Štát tvrdí, že nám to potom preplatí, ale len 80 percent zo sumy nad 199 eur. Ale kedy? A prečo to robí takou okľukou? Nech sa dohodne priamo s výrobcami elektriny. Štát je pomalý a my čas nemáme.“

V článku sa ešte dočítate na ktorú priečku patrí Slovensko s cenami potravín;

aké ceny potravín predpovedá Milan Mišánik;

čo nás čaká na Veľkú noc;

aké zdravotné riziká predstavuje zamestnávanie ľudí z tretích krajín;

čo vyžadujú slovenskí pastieri a kŕmiči;

prečo musia poľnohospodári nakúpiť roboty, automaty, samonavádzacie stroje a drony.

Cena elektriny je iba jednou zo zložiek nákladov poľnohospodárov. Vysoké sú ceny palív, krmív, práce, služieb.

„Tieto náklady sa nedajú premietnuť do ceny poľnohospodárskych produktov,“ tvrdí Milan Mišánik, predseda poľnohospodárskeho družstva DAKNA Námestovo, ktorý je zároveň predsedom Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR aj členom prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.