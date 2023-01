Kolo ozdobili dvojciferný výsledok a parádny obrat v podaní Oravského Veselého

Prvé miesto si držia hokejisti Klina.

Skupina B

HK Novoť – TJ Oravská Lesná B 1:12 (1:6, 0:4, 0:2)

Góly: Radovan Veselovský (Ľuboš Paták) – Jakub Tisoň (Matej Laššák), Jakub Olbert (Tomáš Dulovec), Jakub Tisoň (Matej Laššák), Richard Kvak (Matej Laššák), Ján Podstavek (Tomáš Dulovec), Tomáš Dulovec (Jozef Habľák), Tomáš Dulovec (Jakub Olbert, Jozef Habľák), Matej Poleč (Ján Podstavek), Tomáš Dulovec (Matej Poleč), Tomáš Dulovec (Jakub Olbert), Jakub Tisoň (Matej Laššák, Richard Kvak), Jakub Tisoň (Matej Laššák, Jakub Olbert)

Od úvodu zápasu bolo jasné, kto bude udávať tempo hry. Lesňania sa dobrými kombináciami dostávali do útočného pásma a šikovnými strelami ohrozovali bránku domácich. Už v 4. min sa podarilo otvoriť skóre Jakubovi Tisoňovi po dobrej prihrávke Mateja Laššáka. O chvíľu Jakub Olbert zvýšil vedenie. Novoťania si v polovici prvej tretiny vytvorili sľubné šance, ale nedokázali skórovať. Na druhej strane Jakub Tisoň nezaváhal a bolo 0:3. V 13. min sa hráčom HK Novoť podarilo skorigovať výsledok zápasu, keď sa presadil Radovan Veselovský. Hostia nenechali nič na náhodu a troma ďalšími gólmi si poistili vedenie v zápase, takže stav po prvej tretine bol 1:6.

V druhej časti hry Lesňania opäť dominovali. V 23. min sa presadil Tomáš Dulovec. Po chvíli Matej Poleč zužitkoval prihrávku Jána Podstaveka a po necelej pol minúte znova Tomáš Dulovec prekonal brankára domácich Antona Laššáka a Lesňania rázom viedli už 1:9. Do konca druhej tretiny sa ešte jedenkrát presadil Tomáš Dulovec, takže pred záverečným dejstvom si Oravská Lesná B držala pohodlné vedenie. V poslednej časti hry už oba tímy dohrávali tento zápas. Hostia si postrážili hladké víťazstvo, ktoré v 33. a 44. min spečatil Jakub Tisoň.

Hokejový klub Mútne – HK Klin 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: Dominik Hušla (Juraj Bugaj) – Pavol Ganobčík (František Bugaj), Lukáš Hurák (Jaroslav Hoľma), Miroslav Hrkeľ

V zápasoch Klina mnoho gólov nepadá a inak tomu nebolo ani v tomto prípade. V meraní síl s Mútnym boli diváci svedkami vyrovnaného zápasu, v ktorom najmä vďaka výborným brankárskym výkonom padli len štyri góly. O ten prvý sa postaral Pavol Ganobčík v 11. minúte stretnutia, keď pekne trafil medzeru pod vyrážačkou domáceho brankára Patrika Bušku.

V druhej tretine nepokryli hráči Mútneho Lukáša Huráka, ktorý z dobrej streleckej pozície navýšil stav stretnutia na 0:2. Mútňania mali viacero svetlých momentov, ale doplácali hlavne na časté vylúčenia, ktoré im uberali sily. V poslednom dejstve sa Klinu podarilo využiť jednu z mnohých presilových hier, keď v 42. min Miroslav Hrkeľ zvýšil ich vedenie, takže rázom bolo 0:3. Zaslúženého gólu sa hráči Mútneho dočkali v 45. minúte zápasu. V skrumáži pred bránkou sa najlepšie zorientoval Dominik Hušla a Albínovi Pisarčíkovi zobral šancu na čisté konto. HK Klin si po 10. kole drží pozíciu lídra tabuľky.

TJ Zákamenné – HK Oravské Veselé 5:8 (4:1, 1:4, 0:3)

Góly: Tomáš Šimjak (Pavol Šimjak), Tomáš Šimjak (Matej Čič), Tomáš Šimjak (Pavol Šimjak, Matej Račák), Tomáš Šimjak (Matej Čič, Tomáš Čič), Matej Račák (Martin Janeček) – Kornel Oselský (Peter Vargončík), Marek Chovančák, Pavol Šturek (Ivan Kudjak, Kornel Oselský), Marcel Feranec (Martin Kriš), Marcel Feranec (Peter Vargončík), Pavol Šturek (Kornel Oselský), Marek Chovančák (Peter Vargončík), Ivan Kudjak

Aj keď favoritom zápasu boli hostia, domáci hráči svojho súpera v prvej tretine úplne zaskočili. V 1. minúte otvoril skóre stretnutia po samostatnom úniku Tomáš Šimjak. Ten istý hráč zaznamenal do konca siedmej minúty čistý hetrik. Domáci hráči hrali jednoducho a účelne s vysokou efektivitou v koncovke. Naopak, hostia sa v tejto časti nevedeli výraznejšie presadiť. Keď sa v 10. min po akcii Mateja Čiča presadil pohotovou strelou opäť Tomáš Šimjak, domáci viedli už o štyri góly. V 14. min sa k slovu dostali aj hosťujúci hráči, keď brankára Milana Plevjaka presnou strelou prekonal Kornel Oselský.

Do druhej tretiny hostia vstúpili s odhodlaním zvrátiť zápas vo svoj prospech. Keď však unikol Matej Račák a prekonal ich brankára Jozefa Iglarčíka, tak sa zdalo, že domáci smerujú za prekvapivým víťazstvom. Opak bol však pravdou. Zákamenné poľavilo a hostia ich za to tvrdo potrestali. Najprv sa gólovo presadil Marek Chovančák a po ňom tvrdou strelou aj Pavol Šturek. Veselovčania pokračovali v aktivite a o vyrovnanie sa ešte v druhej tretine postaral dvomi gólmi Marcel Feranec. Do poslednej tretiny vstúpili oba celky s cieľom strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Možnosť streliť vedúci gól mali najskôr Zákamenčania, ale svoje samostatné nájazdy nepremenili a tak z protiútoku poslal hostí prvýkrát v zápase do vedenia Pavol Šturek a ich náskok navýšil o dve minúty Marek Chovančák. Na tieto góly už domáci napriek snahe nedokázali reagovať, naopak, víťazstvo potvrdil v závere Ivan Kudjak.