Základnú časť ukončili víťazstvom, divákom sa predviedli aj nové posily

Dolný Kubín čaká v najbližších týždňoch nadstavba.

Hokejisti Dolného Kubína odohrali záverečný duel základnej časti. Na domácom ľade privítali dovtedy druhý Kežmarok.

Druhá liga pokračuje nadstavbou, v ktorej si Dolný Kubín zahrá s ďalšími tromi klubmi. Sú to Gelnica, Liptovský Mikuláš B a Sabinov. Do play off postúpi iba víťaz. Každý si s každým zahrá dva razy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hviezda si vylámala zuby na brankárovi, Námestovo potiahol štvorgólový strelec (+FOTO) Čítajte

II. liga skupina B

MHK AUTOCAR Dolný Kubín – MHK Kežmarok 4:1 (2:0,1:0,1:1)

Góly: Rešetár (Kraut, Jendroľ), Rešetár (T. Lupták, Kraut), T. Lupták (Jonák, J. Lupták), Nátny (Hančiak, Sluka)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Marek Huba, Manažér: Odohrali sme asi najlepší zápas v sezóne. Od začiatku sme korčuľovali na vysokej úrovni a toto tempo sme udržali až do konca. Vidno, že tréningový proces je kvalitný a aj tréningová morálka je super, chlapci to dokazujú na ľade. Premiéru v našom drese si odbil novic Oliver Rešetár, ktorý naposledy pôsobil vo Francúzsku, a náš brankár ročníka 2004 Nikolaj Smolka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Boli to krásne tri dni plné hokeja, nasadenia, radosti i smútku Čítajte

Tešíme sa na nadstavbu play off, ktorá sa začína už budúci víkend. Ďakujeme divákom, ktorí prišli na zimný štadión. Týmto ich pozývame aj budúcu sobotu, kedy doma v prvom kole privítame Sabinov.

Zostava: Maťovčík (30. Smolka) – Šeliga, Lupták J., Jendroľ, Sluka, Huba, Javorka, Ladňák – Jonák, Lupták T., Markovič – Hricko, Nátny, Hančiak – Kraut, Bukna, Rešetár – Vaculík, Betušťák