Pred turnajom by to čakal málokto. Liesek všetkých zaskočil a oslavuje prvenstvo (+FOTO)

Na palubovke v Dolnom Kubíne bojovalo o pohár starostu obce Istebné až 12 družstiev.

Sviatok Troch kráľov patril v Dolnom Kubíne halovému futbalu a to konkrétne dorastencom. Uskutočnil sa druhý z troch turnajov pod hlavičkou športového združenia OR-LI. Spoluorganizátorom bola obec Istebné a tak niesol turnaj názov Orava Cup Istebné.

Turnaja sa zúčastnilo až 12 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Hrací systém bližšie priblížil hlavný organizátor Ján Michalic. „Z každej skupiny postupovali do ďalších bojov iba dve najlepšie družstvá. Kto chcel postúpiť, nesmel v skupinových zápasoch zaváhať. Do posledného duelu sa tak hralo o postup a zápasy mali veľmi pekné tempo a super atmosféru.“

Prvú skupinu zvládol najlepšie Tvrdošín, ktorý so štyrmi víťazstvami a jednou remízou postúpil z prvého miesta.

