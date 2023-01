Turnaj plných prekvapení ponúkol jednoznačné finále. Takmer padol rekord

Už 17. ročník vyhral futbalisti MS-Stav, ktorí ani raz neprehrali.

Záver kalendárneho roka patril v športovej hale v Dolnom Kubíne halovému futbalovému turnaju OR-LI CUP. Bol to už 17. ročník, ktorého sa zúčastnilo 12 družstiev. Rozdelené boli do troch skupín. „Na turnaji sa zišlo množstvo kvalitných futbalistov, ktorí nastupujú vo svojich kluboch od najnižších súťaží po tie najvyššie. Zápasy mali veľmi dobrú úroveň a kvalitu,“ konštatuje organizátor Ján Michalic.

Skupinou prešli bez straty bodu iba dva tímy a to Or-Li a MS-Stav. Tretiu vyhral, aj napriek jednej prehre, trojnásobný víťaz The Reds. Vyraďovacie boje prinesú vždy prekvapenia a inak tomu nebolo ani tentoraz. Družstvo Dlhej Alko vyradilo v predĺžení The Reds a Or-Li nestačili po prehre 0:2 na Anacondas. Česť víťazov skupín zachránili aspoň hráči MS-Stav, ktorí napokon celý turnaj vyhrali. Najprv vyradili družstvo Vamos 2:0, v semifinále postúpili až gólom v predĺžení proti Alko a finálový zápas sa stal ich jasnou záležitosťou. Súpera z Nitry, Trestnú Lavicu, zdolali vysoko 8:1.

„MS-Stav hral od začiatku vynikajúco a súperovi dával len minimum príležitostí na strelenie gólu,“ hodnotí finále Ján Michalic. „Skóre utešene narastalo a takmer sa prekonal rekord víťazného skóre vo finálovom zápase všetkých ročníkoch. Prehra 1:8 bola pre súpera od Nitry krutá a musel sa tak uspokojiť iba s druhým miestom.“

MS-Stav počas turnaja nenašli premožiteľa v ani jednom zo svojich šiestich zápasov a tak po zásluhe ovládli 17. ročník. Na treťom mieste napokon po bojovnom výkone skončili hráči Anacondas, pre ktorých to bola premiéra na OR-LI CUPE. Chlapcov z Dlhej porazili najtesnejšie 4:3.

Celkové poradie

1. MS-Stav, 2. Trestná Lavica, 3. Anacondas, 4. Alko A, 5. Or-Li, 6. The Reds, 7. Vamos, 8. Korzo, 9. Pobrežie Liehoviny, 10. Bziny, 11. Boca Seniors, 12. Oravská Lesná

Individuálne ocenenia

Najlepší strelec: Marek Pindura (Or-Li), najlepší hráč: Lukáč Machač (Trestná Lavica), najlepší brankár: Matej Lofaj (Alko A)