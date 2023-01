Oravská bežecká liga rastie spoločnými silami a snahou pomôcť jeden druhému

Prvý ročník absolvovalo 570 pretekárov, vlani bol takmer dvojnásobný.

Bežecký rok 2022 môžeme na Orave pokojne označiť za najúspešnejší. Stúpa počet účastníkov i pretekov. Je to zásluha hlavne Oravskej bežeckej ligy (OBL), ktorá náš región rozbehala.

Pod jej hlavičkou sa v uplynulom roku uskutočnilo rekordných 15 pretekov, v ktorých štartovala viac ako tisícka bežcov. Do bodovania OBL bolo zaradených 950 účastníkov z okresov Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. Z tohto počtu bolo 462 žiakov do 15 rokov, 71 dorastencov a juniorov do 21 rokov, a 417 dospelých.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mladého cyklistu z Oravy vedie prvý Saganov tréner. Pýši sa už titulom majstra Slovenska Čítajte

Všetkých 15 kôl sa zúčastnilo deväť vytrvalcov – Patrik Spuchlák, Marcela Kobiliaková, Eliška Malinková, Ľubomíra Gereková, Pavol Spuchlák, Alžbeta Jadroňová, Miloš Magerčák, Ľudovít Buckulčík a Jozef Jagelka.

Z pohľadu víťazstiev v jednotlivých kolách bola najúspešnejšia dvojica Patrik Skurčák z TT Vavrečka a Štefan Verníček zo Zákamenného, ktorí ak štartovali tak nenašli ani raz premožiteľa.

ĎALEJ SA DOZVIETE Ako hodnotia zakladatelia OBL úspešný minulý rok? Čo hovoria na nádherné číslo tisícky účastníkov? Vlaňajší rok zastrešovala OBL rekordných 15 pretekov. Ako vnímajú, že rastie aj tento počet? Verili Martin Náčin a Juraj Maxa pri založení, že môže mať OBL taký úspech? Aké plány a ciele má OBL na budúci rok?

Najpočetnejšie klubové zastúpenie mal klub TT Vavrečka (38 členov) a MK Tvrdošín (16).

Ako hodnotí vedenie OBL mimoriadne úspešnú minulú sezónu sme sa spýtali Martina Náčina, ktorému s odpoveďami asistoval aj Juraj Maxa.

Počet bežeckých pretekov na Orave rastie. Minulý rok pribudla Novoť a Vavrečka. Presne s touto ambíciou ste zakladali OBL?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou