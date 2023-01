Najvyššie poplatky a dane má Dolný Kubín

Trstenčania platia za odpad dvakrát viac ako Námestovčania.

ORAVA. „Populizmus zvíťazil nad zdravým rozumom,“ povedal Milan Rentka, prednosta Mestského úradu v Námestove, potom, ako novozvolení mestskí poslanci neschválili zvýšenie poplatku za komunálny odpad v meste. „Zľakli sa toho, a pritom bolo všetko už predrokované, pripravené na schválenie. Predchádzajúci poslanci nechceli zvyšovať poplatok preto, aby neprišli o hlasy pred komunálnymi voľbami a títo to nechceli urobiť hneď na začiatku. Je to začarovaný kruh.“

Pri pohľade na námestovský poplatok za odpad 0,0409 eura za osobu a deň, čo je necelých 15 eur za rok, sa nejeden obyvateľ iných miest či dedín pýta, ako to v tom Námestove robia, že im to stačí. Nestačí im to a Milan Rentka to pomenoval jasne. „Zakrývame si pred tým oči, ale dobehne nás to.“

Populisti v parlamente

Prednosta uviedol dôvody, prečo je súčasný poplatok nedostačujúci. Námestovu stačilo 15 eur, schválených od roku 2015, aj preto, lebo malo vlastnú skládku komunálneho odpadu pri Zubrohlave, čo je len pár kilometrov od mesta. Náklady na prevoz boli nízke, rovnako suma za skládkovanie. Odpad tam vozili aj iné dediny. Skládku však museli zatvoriť.

„Teraz vozíme odpad do kysuckej Turzovky. Náklady na prevoz a uloženie sú vysoké. Z rozpočtu mesta musíme doplácať veľa peňazí. Je jasné, že sa to takto dlhodobo nebude dať robiť. V priebehu tohto roka opäť predložíme návrh na zvýšenie, platiť by mal začať od roku 2024,“ povedal Rentka a uviedol aj približnú sumu.

