Napätie a dráma do posledných sekúnd. Oravský pohár vyhral Pucov

Tri najlepšie tímy získali rovnaký počet bodov.

Po dvojročnej prestávke spôsobenej covidom sa uskutočnil 27. ročník turnajovej súťaže o Oravský pohár.

Charakteristickou črtou bola vyrovnanosť prvých troch tímov, ktoré získali rovnaký počet bodov. O konečnom poradí rozhodlo skóre a počet trestných minút.

Víťazom sa stali hokejisti HK Pucov, pre ktorých je to jubilejné desiate víťazstvo v tejto súťaži. Domáce družstvo TJ Oravská Lesná A ako obhajca posledného odohraného ročníka skončil na druhom mieste. Na svoje konte má tak stále päť prvenstiev. O jedno menej má HK Liesek, ktorý tento rok obsadil bronzový stupienok. Na štvrtom mieste sa umiestnili hráči HK Slovana Trstená.

Počas záverečného vyhodnotenia, spojeného s odovzdávaním pohárov, zástupcovia všetkých zúčastnených tímov vyjadrili poďakovanie a spokojnosť s organizáciou a samotným priebehom tohto podujatia.

Výsledky

TJ Oravská Lesná A – HK Pucov 3:3 (1:0,2:3)

Góly: Tibor Laššák (Jakub Tisoň), Jakub Tisoň (Tibor Laššák), Lukáš Brňák (Jakub Tisoň) - Ľubomír Maretta (Ján Povala), Stanislav Kobuš, Ľubomír Maretta (Patrik Sojčák)

V úvodnom zápase turnaja nastúpili obe družstvá v pomerne kompletných zostavách, takže sme boli od začiatku svedkami kvalitného a rýchleho hokeja. Prvý gól obstaral Tibor Laššák, keď zabojoval na modrej čiare, získal puk a ponad pravý betón brankára otvoril skóre. V 17. min vyrovnal Ľubomír Maretta. Unikol po pravej strane a pekným blafákom zakončil. O tri minúty už Pucov vyhrával. Pekne pod hornú žŕdku zakončil Stanislav Kobuš. Krátko nato unikol po ľavej strane Jakub Tisoň a jeho prudkú prihrávku si hráč Pucova tečoval do vlastnej bránky. Potom vylúčenie Adama Kureka využil Ľubomír Maretta, keď zužitkoval prihrávku Patrika Sojčáka a hostia opäť viedli. 83 sekúnd pred koncom nakoniec vyrovnal domáci kapitán Lukáš Brňák, keď ho pred bránou krásne našiel Jakub Tisoň a prvý zápas sa skončil remízou.

HK Liesek – HK Slovan Trstená 4:2 (3:1,1:1)

Góly: Ján Šuvada (Dalibor Baňák), Lukáš Kabáč, Andrej Šuvada (Peter Bartoš, Ján Šuvada), Lukáš Miklúšek - Filip Šuhaj (Marko Balun, Samuel Balun), Filip Šuhaj (Matej Kuráň)

Susedské derby medzi Trstenou a Lieskom prebiehalo v rýchlom tempe. Vedenia sa ujal HK Liesek po samostatnom úniku Jána Šuvada. O pár minút za Liesek zvyšoval stav Lukáš Kabáč, ktorý z medzikruhov prekvapil brankára Trstenej. Liesek v druhej tretine poľavil, čo sa podarilo Trstenej zužitkovať v podobe gólu. Liesek však nenechal dlho na seba dlho čakať a prvým protiútokom poslal Andrej Šuvada Liesek znovu do dvojgólového vedenia. Trstenej sa dvojgólovým strelcom Filipom Šuhajom podarilo znížiť na rozdiel jedného gólu a snažili sa vyrovnať stav tohto duelu. Poslednú bodku v zápase predviedol Lukáš Miklúšek, ktorý samostatnou akciou vytiahol puk z obranného pásma a otočkou okolo brány zvýšil na 4:2.

HK Pucov – HK Liesek 2:2 (1:1, 1:1)

Góly: Andrej Sojčák (Stanislav Kobuš), Roman Bandoš (Miroslav Benčík) - Ján Šuvada (Peter Bartoš), Ján Šuvada (Lukáš Miklúšek)

Úvodné šance končili na výborne chystajúcich brankároch obidvoch mužstiev. Do vedenia sa dostali hráči Pucova po peknej strele mladého Andreja Sojčáka. HK Liesek prišiel o hráča, ktorý sa zranil pri mantineli a tak dohrávali iba deviati korčuliari. Vyrovnanie prišlo zásluhou kapitána Jána Šuvada, ktorého strela zapadla do brány. V druhej tretine Roman Bandoš počas presilovej hry zvýšil na 2:1 pre Pucov. Deľbu bodov nakoniec zabezpečil znovu Ján Šuvada ktorý sa dostal do samostatného úniku a zakončil medzi betóny brankára Pucova. Obidve mužstvá si teda po zásluhe pripísali po jednom bode a v tabuľke to začalo byť zaujímavé.

TJ Oravská Lesná A – HK Slovan Trstená 6:2 (1:1,5:1)

Góly: Lukáš Brňák (Matej Habľák), Lukáš Brňák (Pavol Laššák, Jakub Tisoň), Jakub Tisoň (Robert Brňák), Lukáš Kolenčík (Adam Kurek), Jakub Tisoň (Pavol Laššák), Pavol Laššák (Matej Laššák) - Patrik Gočal, Matej Kuráň

Tento zápas lepšie zvládli domáci Lesňania. Hráči Trstenej síce otvorili skóre, keď Patrik Gočal nachytal Mateja Kojdu peknou strelou na lapačku, ale následne sa strelecky presadzovali iba domáci strelci. Na konci prvej tretiny vyrovnal Lukáš Brňák. Úvod druhej časti hry rozhodol o výsledku. Lesňania rýchlo po sebe využili dve presilové hry. Najskôr Lukáš Brňák a následne Jakub Tisoň zakončovali pekné kombinácie domácich. Tí sa dostali do tempa, keď po góloch Lukáša Kolenčíka, opäť Jakuba Tisoňa a Pavla Laššáka zvýšili už na 6:1 Záver domáci trochu podcenili a sekundu pred koncom hráči Trstenej už len znižovali na konečných 6:2, keď autorom gólu bol Matej Kuráň.

TJ Oravská Lesná A – HK Liesek 2:2 (1:1,1:1)

Góly: Tibor Laššák (Adam Kurek), Matej Laššák (Pavol Laššák) - Richard Baňák (Lukáš Kabáč), Peter Bartoš

V predposlednom zápase sa mohlo rozhodnúť o víťazovi 27. ročníka. Mužstvo, ktoré by dosiahlo víťazstvo, by sa stalo aj víťazom turnaja. Zápas sa nakoniec skončil remízou a tabuľka sa stále ďalej zamotávala. Domáci dvakrát vyhrávali, ale hráči Liesku dokázali vždy zrovnať skóre. Nastúpili iba s deviatimi korčuliarmi, takže museli odolávať početnej presile domácich hráčov, ktorých bolo na hráčskej lavici skoro dvadsať. Úvodný gól vsietil Tibor Laššák, keď strelou od ľavého mantinelu prekvapil Dominika Lužbeťáka v bráne Liesku, ktorý bol inak veľkou oporou mužstva. V 12. min vyrovnal Richard Baňák, keď mu asistoval Lukáš Kabáč. V 18. min počas presilovej hry fungovala spolupráca bratov Laššákovcov, keď Matej po prihrávke Pavla opäť strhol vedenie na stranu Oravskej Lesnej. Za Liesek vyrovnal Peter Bartoš a tento stav sa už nezmenil. O víťazovi turnaja teda musel rozhodnúť posledný zápas medzi Pucovom a Trstenou.

HK Pucov – HK Slovan Trstená 5:1 (4:0,1:1)

Góly: Roman Bandoš (Peter Bandoš), Tomáš Sojčák (Andrej Sojčák), Stanislav Kobuš (Peter Bandoš), Stanislav Kobuš (Tomáš Sojčák), Ján Povala (Peter Bandoš) - Jakub Kšenzulák (Matej Kuráň)

Aby sa hráči HK Pucov stali víťazmi turnaja, museli vyhrať minimálne päťgólovým rozdielom a úvod zápasu tomu aj nasvedčoval. Prvú tretinu vyhrali jasne 4:0 a zdalo sa, že nebude pre nich problém to zvládnuť. V druhej časti hry sa však ich gólostroj akosi zasekol a čas sa neúprosne krátil. Šesť a pol minúty pred koncom dokonca Jakub Kšenzulák znížil na 1:4 z pohľadu Trstenej a vtedy sa zdalo, že to hráči Pucova nezvládnu a víťazmi turnaja budú hráči Oravskej Lesnej. Napätie vládlo aj na tribúnach a všetci pozorne sledovali ako to nakoniec dopadne. Sedemnásť sekúnd pred koncom sa Pucov predsa len dočkal, Ján Povala dosiahol piaty gól a zrovnal tak celkový rozdiel skóre medzi Pucovom a Oravskou Lesnou. O päť a viac gólov teda nezvíťazili takže o ich víťazstve rozhodol menší počet trestných minút na celom turnaji.