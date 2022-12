Najlepší bežec z Oravy prežil skvelý športový rok. V tom ďalšom chce potešiť aj doma

Martin Rusina skončil v Bežeckom pohári na treťom mieste.

Slovenský atletický zväz zverejnil konečné poradie Bežeckého pohára za rok 2022. Veľkú radosť urobil Orave Martin Rusina z Námestova, ktorý obsadil úžasné tretie miesto. Lepší boli iba Marek Hladík a Michal Staník. „Celý čas som bol na druhom mieste, no rátal som s tým, že Michal ma predbehne a skončím prinajlepšom tretí,“ hovorí Martin, ktorý skončil vlani na 12. mieste. „Vďaka Bohu sa podarilo. Michal predvádzal neskutočnú formu a na výsledkoch to vidieť. Prvý Marek Hladík je pre mňa stále vzdialená méta, no rok čo rok sa približujem.“

Náš pretekár je členom BMSC Bratislava, za ktorý sa v rámci pohára zúčastnil desiatich súťaží. Do konečného poradia sa započítali každému bežcovi sedem najlepších. Martin Rusina dosiahol najväčší výsledok na majstrovstvách Slovenska v horskom behu, kde obhájil vlaňajšie prvenstvo.

