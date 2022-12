Oravka prežila sama náročný rok v Číne

Zažila prísnu kovidovú karanténu, luxus Šanghaja aj chudobný vidiek.

ZUBEREC. Dvadsaťdvaročná Zuberčanka Ivana Šimičáková rozhodne nepatrí medzi peciválov, naopak, stihla toho precestovať už toľko, koľko by sa nepodarilo iným ani za tri životy.

Okrem bežných výletov po Európe má za sebou aj pracovné pobyty na dlhšiu dobu. V USA pracovala v obchode s vianočnými ozdobami, v Nórsku na jahodovej farme, v Holandsku v sklade, v Írsku pomáhala v domove dôchodcov, v Grécku si zarábala v cestovnej kancelárii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V Rakúsku bol inštruktorkou lyžovania. A práve lyžovanie ju priviedlo do Číny, kde strávila rok. Kamarátka, s ktorou sa stretla počas surfovania v Portugalsku, jej odporučila spoločnosť, ktorá potrebuje inštruktorov.

Tvrdá karanténa

Oravčanka učila v Číne domácich lyžovať, popritom musela dodržiavať bizarné pravidlá platiace v tejto krajine. Získala skúsenosti so stravovaním aj z povestnej prís-nej čínskej karantény, v ktorej bola niekoľko týždňov.

Počas rokua cestovala po viacerých provinciách, navštívila veľkomestá Peking, Shanghai a Hangzhou, ale aj púšť, Himaláje, čínsky vidiek, kde cudzinca videli prvýkrát. Vďaka cestovaniu do neturistických oblastí sa často ocitla v zvláštnych situáciách.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Koledy v horúčavách aj ozdobený traktor. Takto trávia Vianoce Oravci v zahraničí Čítajte

Prvým krokom na cestu do tejto krajiny bolo vízum. Získať ho nebolo jednoduché, pretože kvôli kovidu sa nevydávali turistické ale len pracovné, pre športovcov a rodinné. Ivane to trvalo pol roka, ale podarilo sa, v zime 2021 prišla do Pekingu.

V článku s dočítate ako vyzerá karanténa na čínsky spôsob

akí sú Číňania lyžiari

čo zistila na chudobnom vidieku

či jedla psa

ako si starí Číňania užívajú a mladí tvrdo pracujú