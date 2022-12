Bývalý reprezentačný tréner sa vrátil do Ázie. Je tam potenciál a radosť pracovať, odkazuje

Tibor Bednár strávi Vianoce s rodinou na Taiwane.

Keď sa Tibor Bednár vrátil po 13 rokoch zo zahraničia, chcel pozdvihnúť stolný tenis na Orave. Trénerských skúseností mal veľa. Veď trénoval v Poľsku, Írsku, Amerike, Indii, na Kanárskych ostrovoch i Taiwane.

Hráčsky pomáhal Nižnej, dosiahol s ňou najväčší klubový úspech. Stala sa vicemajstrom Slovenska, čo nedosiahol ešte žiadny klub na Orave.

Skúsený svetobežník prijal v septembri 2019 aj veľkú trénerskú výzvu. Takmer dva roky pôsobil na pozícii reprezentačného trénera slovenských stolnotenistiek.

Po skončení pri slovenskej reprezentácii prejavilo o jeho služby hneď niekoľko krajín. Vyhrala India, no momentálne už trénuje na Taiwane.

Prečo znovu u Tibora Bednára zvíťazilo zahraničie, aké má plány a čo mu prinieslo štvorročné pôsobenie na Slovensku sme sa s ním porozprávali.

Keď ste sa vrátili pred štyrmi rokmi na Slovensko, mali ste víziu vybudovať v Nižnej stolnotenisové centrum. Prečo sa to nepodarilo?

Nechýbalo k tomu veľa. Projekt, ktorý išiel cez ministerstvo, nakoniec v poslednom kole neprešiel. Boli sme v klube strašne sklamaní. Nižná by si to zaslúžila už len z historického hľadiska. Teraz máme v obci extraligu, čo je tiež veľké plus.

ĎALEJ SA DOZVIETE Ako hodnotí Tibor Bednár dvojročné pôsobenie ako tréner ženskej reprezentácie?

Má ambíciu viesť ešte reprezentáciu?

Čo sa stalo po skončení pri reprezentácii?

Aká možnosť zvíťazila?

Koho v Ázii trénoval a čo všetko sa stihlo už zmeniť?

Prečo je momentálne na Taiwane?

Aká má ďalšie plány?

Ako trávia Vianoce na Taiwane?

V každom prípade z tej mojej vízie padlo, lebo bez stolnotenisovej haly na Orave je veľmi ťažké systematicky vychovávať kvalitných hráčov. Pretože kým nie ste na vlastnom, tak stále ste na niekom časovo a priestorovo závislý.

