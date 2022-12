Prichádzajú o to, čo sa vekom naučili. Súrodencov ničí raritné ochorenie

Raritné ochorenie vie vyliečiť len genetický výskum.

Súrodenci sa so svojou diagnózou zaradili k približne 150 pacientom na svete. (Zdroj: archív Katarína Basárová)

ORAVSKÁ JASENICA. Rozprávkový scenár Basárovcov narušila zákerná Infantilná neurodegeneratívna dystrofia (INAD). Lekári ju potvrdili obom synom, staršiemu Jožkovi aj mladšiemu Jergušovi.

Zaradili sa tak približne k 150 pacientom na celom svete. Ich jedinou nádejou na lepší a dlhší život je génový výskum. Ten však vedci spustia jedine vtedy, ak vyzbierajú dostatok financií.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Katarína a Jozef Basárovci sa spoznali na strednej škole. Študovali spolu aj ďalej a v poslednom ročníku vysokej školy sa brali.

„Vždy sme vedeli, že chceme deti a veľmi rýchlo sa nám to aj podarilo,“ hovorí Jozef. Krátko po tom, ako Katarína otehotnela s malým Jožkom, sa vrátili z Bratislavy naspäť na Oravu. Obaja chceli, aby ich deti vyrastali s celou rodinou.

„Šlo to ako po masle, začali sme ešte aj svojpomocne stavať dom, aby sme mali niečo vlastné.“

Počas tehotenstva sa Katarína veľmi bála, aby bol prvorodený syn zdravý. Po narodení sa zdalo byť všetko v poriadku a približne do roka a pol napredoval presne podľa tabuliek. „Pamätám si, ako mi Katka hovorila, aká je šťastná, že máme zdravé dieťa. Ani jeden z nás si nevedel predstaviť, ako by to bolo inak.“

Dnes neradi vedú konverzácie o tom, či si chorobu vlastného dieťaťa iní rodičia vedia predstaviť, či sa vôbec dá prežiť a čo by na ich mieste robili.