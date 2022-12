Ľuboš Stahoň strelil prvý gól v extralige: Dal som si predčasný darček na Vianoce

Mladík z Oravy bude musieť niečo prispieť aj do klubovej pokladnice.

V 25. kole najvyššej hokejovej súťaže sa postavili proti sebe hráči Dukly Trenčín a MHK 32 Liptovského Mikuláša. Zápas, ktorý mohol zaujať aj oravských fanúšikov. Na strane domácich Ľuboš Stahoň z Klina, na strane Liptákov Marek Vankúš z Dolného Kubína. A to ešte v zostave hostí absentoval Michal Kapičák.

Trenčania viedli 3:0 a v 39. min prišla chvíľa Ľuboša Stahoňa. Obranca Miguel Tourigny vystrelil, jeho strelu šikovne tečoval 17-ročný oravský hokejista a puk sa zastavil až v sieti.

„Som veľmi rád, že mi to tam konečne padlo, lebo som mal veľa šancí aj v predchádzajúcich zápasoch. Dal som si taký predčasný darček na Vianoce,“ smial sa po zápase rodák z Klina, ktorého potešilo najmä víťazstvo. „Radosť z gólu je o to väčšia, že sme zvíťazili. Po troch prehrách sme už potrebovali získať tri body. Dúfam, že to nebol môj posledný gól v sezóne.“

Oravský mladík si je vedomí, že za premiérový presný zásah bude musieť prispieť do tímovej pokladnice. „Zatiaľ som nič neplatil. Ani neviem, koľko to bude. Určite však bude treba niečo zaplatiť. Urobím to však s radosťou,“ skonštatoval mladý hokejista Trenčína.

