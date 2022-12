Betlehemské svetlo príde v sobotu na Oravu

Plamienok rozvezú Slovenskí skauti vlakmi, ale aj osobne do domácností, kostolov, nemocníc a na ďalšie miesta.

ORAVA. Po dvojročnom symbolickom prenášaní svetla roznesú skauti tento symbol nádeje do viac ako 300 železničných zastávok a staníc vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Už po 33-krát si ľudia po celej krajine budú môcť odpáliť Plamienok Betlehemského svetla a vziať si ho do svojich domovov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Oravu neobídu

Slovenskí skauti ho vlakmi prenesú do väčšiny miest a obcí, odkiaľ si ľudia budú môcť na rôznych miestach, námestia, kostoly a podobne, plamienok odpáliť. Do stanice v Kraľovanoch má prísť expres 605 Tatran zo Žiliny v sobotu o 12.13 h, odtiaľ Plamienok poputuje na Oravu prostredníctvom osobného vlaku, Oravky, ktorá ho rozvezie na všetky železničné stanice, do Trstenej dorazí o 14.18.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Vo viacerých oravských školách vyhlásili chrípkové prázdniny Čítajte

„Aj tento rok je nám cťou byť súčasťou Betlehemského svetla. Symbol nádeje, pokoja, mieru a lásky sa aj prostredníctvom našich vlakov roznesie do miest a obcí po celom Slovensku,“ povedal Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Po celom Slovensku

Na Slovensko Plamienok dorazil v sobotu 10. decembra a slovenskí skauti ho posunuli ďalej našim susedom hneď nasledujúci deň. Vlakový rozvoz Betlehemského svetla po Slovensku sa bude konať 17. decembra.

Počas jedného dňa tak skauti odpália Plamienok na viac ako 300 železničných staniciach a zastávkach, na ktorých budú jednotlivé vlaky zastavovať, aby tak svetlo preniesli do každého kúta Slovenska. Prvé vlakové spojenia, ktoré odštartujú betlehemskú štafetu, vyrážajú z Bratislavy už skoro ráno. Poslednou zastávkou je Bardejov, najvýchodnejšou železničnou stanicou je zasa Stakčín.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Súd rieši na Orave tri žaloby súvisiace s voľbami Čítajte

Betlehemské svetlo sa pomocou skautov dostane aj do obcí bez vlakového spojenia, ako aj do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti. Budú ho rozdávať veriacim na predvianočných svätých omšiach, bohoslužbách a pobožnostiach, doručia ho aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít. Aj vďaka slovenským skautom svetlo tradične putuje tiež cez celé Poľsko, pobaltské krajiny na sever a východ Európy.

Aj tento rok si môžete na interaktívnej mape, ktorú skauti každý deň aktualizujú, vyhľadať miesta, kde bude Svetlo v rámci krajiny dostupné www.betlehemskesvetlo.sk/mapa/

Spolu 23 vlakov ZSSK prenesie Plamienok od západu po východ a od severu po juh krajiny:

• R 703 POVAŽAN (Bratislava 7:55 – Žilina 10:29)

• Ex 605 TATRAN (Žilina 11:29 – Košice 14:52)

• R 833 URPÍN (Bratislava 8:04 – Banská Bystrica 11:45)

• R 917 GEMERAN (Zvolen 11:26 – Košice 14:44)

• R 753 BOJNICE (Bratislava - Nové Mesto 15:01 – Prievidza 17:46)

• Zr 1785 (Banská Bystrica 14:13 – Margecany 17:53)

• REX 1909 (Košice 15:01 – Humenné 16:31)

• Os 2010 (Bratislava 9:27 – Kúty 10:43)

• Os 2414 (Kúty 11:02 – Skalica 11:30)

• Os 2417 (Skalica na Slovensku 12:31 – Senica 13:28)

• Os 2619 (Senica 13:30 – Trnava 14:24)

• Os 5416 (Trenčianska Teplá 12:05 – Horné Srnie 12:15)

• Os 5823 (Šurany 14:50 – Zlaté Moravce 15:46)

• Os 5759 (Hronská Dúbrava 14:02 – Banská Štiavnica 14:32)

• Os 7917 (Kraľovany 12:28 – Trstená 14:18)

• Os 8122 (Poprad-Tatry 14:30 – Štrbské Pleso 15:39)

• Os 8321 (Poprad 14:46 – Stará Ľubovňa 15:58)

• REX 1954 (Košice 16:43 – Lipany 17:57)

• Os 8521 (Košice 15:06 – Čierna nad Tisou 16:49)

• Os 8925 (Humenné 16:36 – Medzilaborce 17:46)

• Os 9128 (Humenné 17:40 – Prešov 19:13)

• Os 9229 (Prešov 18:24 – Bardejov 19:29)

• Os 9425 (Humenné 16:37 – Stakčín 17:24)

ZSSK od 11. decembra 2022 realizuje priemerne 1 763 vlakov denne, z toho 8 IC vlakov, 269 ostatných diaľkových vlakov a 1 486 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 721 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2 935 kilometroch tratí na Slovensku.