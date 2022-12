Oravskí bežci patrili v Martine medzi najlepších

Výbornú formu v závere roka potvrdila Lucia Vlčáková z Veličnej.

MARTIN. Po dvojročnej prestávke spôsobenej koronavírusom sa na Turci konalo bežecké podujatie Na Luciu s Luciou. Riaditeľkou pretekov je Lucia Hrivnák-Klocová, ktorá je najúspešnejšou slovenskou atlétkou. Na olympiáde 2012 v Londýne skončila v behu na 1500 metrov piata.

Podporiť tieto preteky prišli aj bežci z Oravy a opäť raz patrili medzi najlepších. Osemkilometrová trasa viedla martinským lesoparkom po asfaltových i nes-pevnených cestách so zvlneným profilom trate. Počasie bolo ideálne – päť stupňov, polojasno, bezvetrie, bez snehu.

V mužskej časti zvíťazil domáci Lukáš Kubička (31:26 min), ktorému dokázal sekundovať iba druhý Pavol Bakoš z Chlebníc (32:02 min). Tretí pretekár mal stratu už viac ako tri minúty. „Po 41 dňoch bez súťaže som sa rozhodol absolvovať preteky,“ hovorí druhý najrýchlejší bežec. „Od štartu som to mal rozbehnuté celkom dobre. Na prvého bežca mi chýbalo len zopár metrov. Myslel som si, že po pár kilometroch budem pridávať, ale stal sa opak. Na piatom kilometri som mal nohy ako betón. Snažil som sa to ešte do cieľa zdramatizovať, ale nemohol som dostať do nôh rýchlosť. Súper bol vynikajúci. Druhé miesto potešilo. Predsa nejde o víťazstvo, ale o radosť zo športu a že môžem naplno športovať a zlepšovať sa.“

Výbornú formu v závere roka potvrdila Lucia Vlčáková z Veličnej. Po zdravotných problémoch si užíva znovu tie krajšie športové chvíle. V Martine suverénne triumfovala (35:17 min). Lepších bolo iba sedem chlapov.