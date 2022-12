Súd rieši na Orave tri žaloby súvisiace s voľbami

Dôvodom je prehra o jeden hlas aj posun na kandidátnej listine.

ORAVA. Najvyšší správny súd SR eviduje celkovo 99 volebných žalôb v súvislosti s tohtoročnými komunálnymi voľbami. Rozhodnúť o nich musí do 90 dní od doručenia. Na Orave podali tri žaloby, z toho dve dali fyzické osoby a jednu politická strana.

Rozhodol jeden hlas

Jedným z najdiskutovanejších bol výsledok v Žaškove, kde starosta Milan Pavlovčík (STANK) prehral súboj s protikandidátom Antonom Nemčekom (NEKA) o jeden hlas. Pavlovčíkovi verí 428 Žaškovčanov, Nemčekovi 429.

„Keďže rozhodol jeden hlas, využil som možnosť, aby výsledky skontrolovala nezávislá inštitúcia, ktorú nemôže nikto spochybniť,“ povedal Milan Pavlovčík, ktorý nezvolal ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. To by sa malo uskutočniť do 30 dní od volieb, teda do 28. novembra.