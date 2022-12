Mária Remeňová predviedla najlepší výkon vo Svetovom pohári

Po pretekoch ju mrzela jedna netrafená rana na ležke.

Biatlonistky sa presunuli z Fínska do Rakúska, kde sa v Hochfilzene konalo druhé kolo Svetového pohára. Ako prvé sa konali rýchlostné preteky na 7,5 kilometra a parádnym výkonom sa predviedla Mária Remeňová z Hruštína.

Hlavne bežecky jej to išlo výborne a škoda jedného netrafeného terča v ležke. V stojke totiž vybielila všetky terčíky a nachádzala sa na 45. mieste. Mierila za životným výsledkom a ten sa aj podaril. Finišovala na konečnej 50. priečke, čím si zlepšil najlepšie umiestnenie o tri pozície. Výsledkom v rýchlostných pretekoch si zabezpečila účasť aj v sobotňajších stíhacích pretekov. Od prvých bodov vo Svetovom pohári ju delilo iba 14 sekúnd.

„Obávala som sa pred pretekami iba trate. Bola som si ju prejsť ešte počas nástrelu a videla som, že tie zákruty a taktiež zjazdy budú nebezpečné. Počas pretekov som si dávala pozor, aby som nespadla a čo najefektívnejšie sa dokázala posúvať vpred. Dnes som sa bežecky cítila dobre na trati, za to môžu aj lyže, ktoré boli výborne pripravené. Na streľbu som sa pripravovala dlhšie než zvyčajne, pretože strelnica je mierne do kopca. Som rada, že som si ustrážila tú stojku, no mrzí má jedna tesná rana na ležke,“ povedala rodáčka z Hruštína pre stránku slovenskybiatlon.sk.

Zuzana Remeňová nenadviazala na sestru. Nedarilo sa jej predovšetkým na strelnici, kde urobila až päť chýb. Napokon jej výkon stačil na 93. miesto.

