Klin otočil stratený zápas, gólová smršť hokejistov Oravského Veselého a Zákamenného

Oravská hokejová súťaž ponúkla jeden dvojciferný výsledok.

Oravská Lesná B (vo fialovom) viedla s Klinom 3:0, no napokon nezískala ani bod. (Zdroj: Juraj Kojda)

Skupina B

HK Novoť – TJ Zákamenné 1:11 (0:2, 1:5, 0:4)

Góly: Šimon Bolek (Juraj Bystričan) – Ľubomír Smolár (Jordán Habľák), Jordán Habľák (Marek Sivčák, Matej Čič), Jordán Habľák, Jordán Habľák (Matej Čič, Marek Sivčák), Tomáš Šimjak (Martin Janeček), Jordán Habľák (Martin Janeček), Marek Sivčák (Lukáš Šimjak), Matej Čič (Marek Sivčák, Jordán Habľák), Matej Čič, Ľubomír Smolár (Matej Račák), Ľubomír Smolár (Tomáš Šimjak, Matej Račák)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dolnokubínsky hokejista okorenil návrat na Slovensko gólom, dvere za zahraničím nezatvára Čítajte

Bohužiaľ pre domácich, v dedinskom derby sa prekvapenie nekonalo. Skúsení hostia sa po minulotýždňovom pretrhnutí šnúry štyroch prehier za sebou zomkli a Novoti nedali šancu. V prvej tretine domáci ešte ako-tak držali tempo so súperom, keď ju prehrali iba 0:2 po góloch Ľubomíra Smolára a Jordána Habľáka. V druhej tretine Zákamenčania predviedli gólové tornádo a štatistiku si vylepšili ďalšími piatimi gólmi. Trikrát sa presadil Jordán Habľák. Malú kozmetickú úpravu v podobe čestného úspechu vykonal v 30. min počas presilovej hry za Novoť Šimon Bolek.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V poslednej tretine pridalo Zákamenné ešte štyri presné zásahy a vyhralo presvedčivo 11:1. Je potrebné skonštatovať, že hralo pekný efektívny hokej, ale na druhej strane aj hokejové prevedenie v podaní Novoťanov sa už formuje. Jej hráči už vedeli skombinovať pekné útočné akcie, no, bohužiaľ, bez gólového efektu. Na ich ospravedlnenie slúži, že na súpiske pre tento zápas im chýbal skúsený obranca Marek Kuhejda, ktorý by určite boli nápomocný a taktiež by dokázal upokojiť herný prejav svojho mužstva. Jakub Jagnešák

HK Nová Bystrica – HK Oravské Veselé 3:9 (0:4, 1:2, 2:3)

Góly: Matej Vojtek, Juraj Srníček (Ľuboš Tomčala), Dávid Čierňava – Ivan Kudjak (Kornel Oselský), Kornel Oselský (Ivan Kudjak), Marcel Feranec (Martin Kriš), Kornel Oselský (Anton Glomba), Martin Kriš, Martin Kvasničák (Martin Kriš), Marcel Feranec, Martin Kriš (Kornel Oselský), Martin Kriš

Súboj medzi hokejistami z Novej Bystrice a Oravského Veselého sa už v prvej tretine lámal k prospechu lídra súťaže. V polovici tejto tretiny otvoril skóre Ivan Kudjak. V 12. min hostia opäť udreli – a to hneď dvakrát v priebehu 10 sekúnd zásluhou Kornela Oselského a Marcela Feraneca – a razom bolo 0:3. Silnú prvú časť hry pre Oravské Veselé zavŕšil štyri sekundy pred prvou sirénou znova Kornel Oselský.

Druhá tretina mala vyrovnanejší priebeh s množstvom šancí na oboch stranách. Novobystričania na začiatku druhej tretiny ohrozovali brankára Jozefa Iglarčíka, ale nedokázali dostať puk do siete. V 18. min sa, naopak, presadil Martin Kriš a v 29. min Martin Kvasničák a pre domácich to nevyzeralo priaznivo, keďže prehrávali už 0:6. Novej Bystrici sa predsa len podarilo do konca druhej tretiny skórovať, keď Matej Vojtek schoval svoju strelu za obrancov a prekonal brankára hostí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pucov prekvapil lídra v úvode, Námestovo si prvý raz zakričalo víťazný pokrik Čítajte

Poslednú časť hry lepšie začal domáci tím, ktorý v 37. min využil presilovú hru vďaka Jurajovi Srníčkovi (Ľuboš Tomčala). Oravské Veselé nedopustilo prekvapenie a v 39. min zvýšilo skóre stretnutia vďaka Marcelovi Ferancovi, po ktorom sa následne hneď dvakrát presadil kapitán mužstva Martin Kriš, ktorý v 44. min zaznamenal hetrik. Na konci stretnutia sa dokázal individuálne presadiť ešte Dávid Čierňava a uzatvoril skóre na konečných 3:9. Mužstvo Oravského Veselého tak ani po 6. kole stále nenašlo premožiteľa. Dávid Čierňava

TJ Oravská Lesná B – HK Klin 3:4 (3:0, 0:2, 0:2)

Góly: Richard Kvak (Matej Laššák), Jakub Tisoň (Matej Laššák), Jakub Olbert (Matej Laššák, Richard Kvak) – Peter Bolibruch (Pavol Ganobčík), Kristián Tomaštík (Lukáš Hurák), Peter Bolibruch (Pavol Ganobčík), Kristián Tomaštík (Samuel Svetlák)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najlepší strelec Dolného Kubína: Hráčske zmeny boli potrebné, druhú ligu chceme udržať čo najdlhšie Čítajte

V 11. min už domáci hokejisti viedli 3:0, no potom sa gólovo odmlčali. Do čierneho triafali už iba hokejisti Klina. V 20. min znížil Peter Bolibruch a ešte v prostrednej časti sa presadil Kristián Tomaštík. Hostia dokonali obrat v poslednej časti. V 31. min vyrovnal druhým gólom Peter Bolibruch a o víťazstve Klina rozhodol v 38. min tiež druhým presným zásahom Kristián Tomaštík.