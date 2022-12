Slovenskom zneli koledy, spievali aj Oravci + VIDEO

Tradičné adventné podujatie spojilo koledníkov v stredu 7. decembra.

ORAVA. V rovnaký deň a hodinu sa na Slovensku aj v Čechách zišli tisíce koledníkov pri spievaní obľúbených vianočných piesní. Cieľom kampane Slovensko spieva koledy, ktorú organizujú MY regionálne noviny, je zastaviť sa v adventnom čase a naladiť sa dovianočna.

V stredu 7. decembra o 18.00 h Oravci spievali koledy v dvoch mestách, Dolnom Kubíne a Námestove, a v štyroch obciach - Krušetnici, Sihelnom, Vasiľove a v Párnici.

V Sihelnom už koledy nemohli chýbať

Keď v roku 2017 začínal projekt Slovensko spieva koledy, na Orave sa zapojilo iba Sihelné. V obci sa už z toho stala tradícia, ktorá spríjemňuje predvianočný čas.

„Ako by to bolo, keby sme sa znovu nezapojili,“ povedal starosta Ľubomír Piták. „Naša obec všetko odštartovala. Verím, že všetci mali z programu radosť. Všetkým, ktorí prišli do kostola, chcem poďakovať, aj za to, že ste povzbudili svoje deti a účinkujúcich. Vo zvyšný čas adventu vám prajem, aby ste ho prežili v pokoji, aby ten, na ktorého čakáme, sa narodil nielen v jasličkách, ale aj vo vašom srdci.“

Organizátori si pripravili v Sihelnom naozaj pestrý program. Kostol povýšenia Sv. kríža sa zaplnil takmer do posledného miesta. Ľudia si spoločne na úvod zaspievali Búvaj dieťa krásne. Potom sa predstavili deti zo Sihelčeka, ktorých vystriedali najmenší účinkujúci z materskej školy. Zaspievali koledy Keď tá jasná hviezda a Jak si krásne jezuliatko.

Detský úprimný spev vystriedali sesternice Sofia, Vanesa a Klaudia Grižákové. Po nich nastúpila Gajdošská hudba s tromi koledami. Poslednými účinkujúcimi boli heligonkári, ktorí sa venujú spevu, hraniu slovenských aj goralských piesní. Bohatý program ukončila spoločná Tichá noc.

„Máme radosť, že sme mohli spevom oslavovať Boha a takto symbolicky sa zjednotiť,“ hovorí hlavná organizátorka Martina Pitáková. „Túto tradíciu nám zachovali a odovzdali naši dedovia a je na nás, aby sme zvyk koledovania odovzdali našim deťom.“

Pri odchode z kostola si mohli ľudia pochutnať na teplom čaji a skvelých šiškách. Veľká vďaka za to patrí kuchárkam zo základnej školy. Tento rok ich upiekli až štyristo.

Nielen Slovensko, ale aj Námestovo

„Nielen Slovensko spieva koledy, aj Námestovo spieva koledy,“ privítala Daniela Kubíkova, riaditeľka Domu kultúry v Námestove, divákov aj účinkujúcich pred kultúrnym domom.

Chvíľu pred tým bolo na námestí ešte prázdno, postupne sa však začalo zapĺňať ľuďmi. „Zapojili sme sa prvýkrát, veď nie sme horší než inde. Uvidíme, či to bude tradícia.“ O program sa starali žiaci zo Základnej umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove aj Oravskí pútnici. A aby ľudia v zime nezamrzli, ponúknuť sa mohli teplým čajom.

Medzi prvými prišla Justína Tisoňová. „Som tu sama, lebo deti mám v zahraničí, ale letím za nimi do Londýna.“ Popri balení kufrov si tak prišla zaspievať koledy aj načerpať vianočnú atmosféru. „Bolo to krásne, som rada, že som tu bola. Mužské hlasy Oravských pútnikov sú nádherné.“

Veronika Fábry prišla so synom aj mamou. Bývajú len kúsok od námestia a keď sa o vianočnej akcii dozvedeli, museli sa prísť pozrieť. „Páči sa nám tu. Vianoce máme veľmi radi, už od novembra máme všetko nazdobené,“ povedali s úsmevom.

Bodkou programu bola Tichá noc od Oravských pútnikov. Diváci sa pri nej mali držať za ruky a myslieť na svojich blízkych doma aj vo svete.

Párničania spojili koledy s Mikulášom

Párničania spievali koledy už aj pred covidom. Hoci skromne, bez hudobných nástrojov, všetkým sa páčilo. „Keď som zistila, že tento rok sa budú koledy na Slovensku spievať 7. decembra, o deň sme posunuli Mikuláša,“ povedala spoluorganizátorka Eva Gracová.

Milým kultúrnym programom potešili početné obecenstvo deti zo Sajdáčika a miestnej materskej školy. Mikuláš s družinou Párnicu neobišli. Všetky dobré deti odmenili balíčkom plným všakovakých dobrôt.

Pred spievaním kolied rozdali obecenstvu vytlačený spevník. K súboru Párničan, zástupcom obce, oboch cirkví aj hasičov sa pridali Trnkári zo Žaškova, ktorí sa postarali o hudobný sprievod. Napokon sála povstala a spievanie kolied zavŕšila Tichou nocou.

„Považujem za dôležité, aby sme si počas adventu našli čas sa stretnúť a porozprávať sa,“ povedala Eva Gracová na margo kampane. „Stmelenie ľudí naprieč všetkými generáciami je v dnešnej dobe naozaj vzácne.“

Požehnaný a pokojný advent popriala všetkým Viera Šimová Šoltéz, farárka evanjelického zboru v Párnici. „Verím tomu, že tieto vianočné sviatky nebudú len o tom, že uvidíme Dieťatko v jasličkách, ale že tam uvidíme Spasiteľa.“

Spievali aj dôchodcovia

V Dolnom Kubíne koledy spievali seniori, ktorí sa stretli na pravidelnej akcii Čaj o tretej. Tentokrát ju spojili s tvorivou dielňou, vytvárali vianočné ikebany. Potom si všetci spoločne vyskúšali spievanie kolied a keďže išlo o dôchodcov, výhodou bolo, že ich poznali.

„Slovensko spieva koledy je úžasná akcia. Pre našich dôchodcov to bolo nich milé a krásne, chceli ukázať celému Slovensku, že aj oravskí seniori vedia spievať,“ povedala Zuzana Halálková, sociálna pracovníčka na odbore sociálnych vecí mestského úradu.

Medzi spievajúcimi bol aj 73-ročná Žofia Buganová. „Je dobré, že sa seniori stretávajú. Akcia Slovensko spieva koledy je vynikajúca, pretože spája ľudí, bodaj by sa spojilo celé Slovensko.“