Petíciu na podporu Hornooravskej nemocnice podpísali tisíce ľudí

Oravci bojujú za svoju nemocnicu.

TRSTENÁ. „My, obyvatelia regiónu Orava, občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zachovať nemocnicu Trstená s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice,“ tak znie prvá veta petície, pod ktorú sa za dva týždne podpísalo približne desaťtisíc ľudí v elektronickej a sedemtisíc v papierovej podobe.

Petícia obsahuje aj ďalšie body, týkajú sa investície z plánu obnovy, procesu schvaľovania zákona o kategorizácii ústavne j zdravotnej starostlivosti a ďalších vecí súvisiacich so zdravotníctvom.

Podpisov pribúda

Nemocnicu v Trstenej chce ministerstvo zdravotníctva zaradiť do I. stupňa, mala by sa z nej stať komunitná, čo by výrazne obmedzilo rozsah a kvalitu poskytovaných služieb. Zariadenia tohto typu sú verejnosťou vo všeobecnosti považované za doliečováky, preto medzi ľuďmi panuje obava o ich zdravie a primeranú liečbu. Proti tomuto návrhu sa okamžite vzniesla vlna kritiky.

Kroky smerujúce k zmene a zaradeniu Hornooravskej nemocnice medzi regionálne robí jej vedenie, starostovia a primátori oravských obcí a miest aj bežní ľudia podpísaním petície.

„Ohlasy na petíciu sú veľmi pozitívne, ľudia bojujú za trstenskú nemocnicu. Petičné hárky máme v obchodoch, na obecných úradoch, v reštauráciách, lekárňach, na vrátnici nemocnice, všade tam, kde sa ľudia najviac sústreďujú. Ešte chceme dať do materských škôl a kostolov,“ hovorí hlavný organizátor petície Ľubomír Mores z Podbiela.

