Rozdiely v platoch primátorov sú veľké

Jeden dostane 3400 eur, druhý päťtisíc.

ORAVA. „Ak sa platu vzdáš ty, vzdám sa aj ja,“ takto reagoval primátor Námestova Ján Kadera na slová kontrolórky Eleny Krausovej, ktorá ho vyzvala, aby sa vzdal navýšenia základného platu vo výške 50 percent, ktoré navrhol poslanec Marian Iliev.

„Počúvala som príhovor, hovorili ste, že nás čakajú ťažké časy. Stojíme pred ťažkou úlohou vytvoriť rozpočet budúceho roku a jeho tvorba stojí na veľmi neistých predpokladoch,“ povedala Elena Krausová. „Ako príklad by som uviedla primátora Žiliny, ktorý sa vzdal navýšenia základného platu. Preto by som možno apelovala na sociálne cítenie primátora, ktorý reprezentuje stranu SMER-SD ako stranu sociálnej demokracie, či by zvážil aj on takýto džentlmenský postoj.“

Krausová na primátorovu reakciu odpovedala slovami, že sa nebavia o plate, ale o odmene.

Koľko zarába primátor

Plat starostu obce aj primátora mesta sa vypočíta tak, že sa vynásobí priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určený násobok podľa počtu obyvateľov daného mesta či obce. V 2021 bola priemerná mzda 1211 eur.

Obecné zastupiteľstvo však ešte môže zvýšiť plat starostu alebo primátora až o 60 percent. Primátorovi Námestova prináleží 2,60 násobok priemernej mzdy, čo je 3148,6 eura. Poslanci mu odsúhlasili navýšenie o 50 percent, teda o 1574,5 eura, celkovo bude mesačne zarábať 4723,1 eura v hrubom. Hlasovaniu predchádzala diskusia.

