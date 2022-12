Najlepší strelec Dolného Kubína: Hráčske zmeny boli potrebné, druhú ligu chceme udržať čo najdlhšie

Filip Kolorédy hral druhú ligu za Dolný Kubín aj pred ôsmimi rokmi.

Dolný Kubín čakajú na jar záchranárske práce v druhej lige. Mužstvo v jesennej časti tlačila päta hlavne v ofenzíve, ktorú má zatiaľ druhú najhoršiu spomedzi všetkých. Najlepším strelcom je s tromi presnými zásahmi odchovanec Filip Kolorédy, ktorý nastupoval za Dolný Kubín v druhej lige aj pred ôsmimi rokmi. Patril vtedy medzi najlepších v kádri, mal iba 19 rokov.

Šikovný záložník si rovnakú súťaž následne zahral v Rimavskej Sobote i Seredi. Do materského klubu sa vrátil v roku 2020 a výrazne dopomohol mestu k postupu do druhej ligy.

Presne takto ste si predstavovali svoj návrat do Dolného Kubína?

Vrátiť druhú ligu do Dolného Kubína bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som prišiel. Boli sme presvedčení o tom, že klub nepatrí do štvrtej ligy a chceli sme ho preto posunúť vyššie. To, že sa nám podarilo postúpiť do druhej ligy, bola taká čerešnička na torte a možno odmena za tú prácu, ktorú sme za tie dva roky odvádzali.

Keď sa vrátime osem rokov späť, aké spomienky sa vám vybavia vtedy na druhú ligu?

Vtedy to bol jeden z mojich prvých kontaktov s mužským futbalom. Bol som v tíme jeden z najmladších. Na tie časy spomínam veľmi dobre, boli sme skvelá partia. Dosť ťažko som niesol, keď sa mužský futbal v Dolnom Kubíne odhlásil v roku 2016 z druhej ligy.

