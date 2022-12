Svetový pohár odštartoval aj so sestrami Remeňovými. Mária po prvých pretekoch: Sme na dobrej ceste

Na úvod sa konali vytrvalostné preteky na 15 kilometrov.

Vo fínskom Kontiolahti odštartovali biatlonistky sezónu Svetového pohára a medzi elitou nechýbali ani naše sestry Remeňové z Hruštína. Hneď na úvod ich čakali vytrvalostné preteky na 15 kilometrov so štyrmi streleckými položkami.

„Musím povedať, že na súťaž som sa veľmi tešila. Už mi to pretekanie aj chýbalo. Nemala som žiadne očakávania od seba, chcela som len odrobiť to čo robím aj na tréningoch. Sčasti sa mi to podarilo,“ povedala Mária pre webovú stránku Slovenský biatlon.

Na strelnici urobila Oravčanka tri chybičky a s bežeckou časťou to stačilo na konečné 55. miesto. Na víťazku Švédku Hanu Öbergovú stratila 6 minút a 20 sekúnd. „So streľbou som spokojná, len má mrzí, že nespadli niektoré tesné rany,“ hovorí. „Bežecky som si to chcela postrážiť nech vydržím až do cieľa, keďže vytrvalostné preteky na 15 km som šla predtým len raz v živote aj to nie vo Svetovom pohári. Myslím si, že sa mi to podarilo, a to aj vďaka skvelým lyžiam, ktoré som dnes mala. Som rada. Je len začiatok sezóny, ale povzbudzuje ma, že sa bežecky so sestrou posúvame. Keď sa pozrieme na naše ročníky, tak môžeme vidieť, že v štatistike behu sme skoro všetky pri sebe. Je vidieť, že nezaostávame za svetom a sme na dobrej ceste posúvať sa vpred."

Zuzana Remeňová absolvovala vo Svetovom pohári tretie individuálne preteky. Bežecký čas mala na úrovni sestry, ale mala horšiu mušku na strelnici. Nesklopila až šesť terčov a finišovala na konečnej 80. priečke. Na víťazku mala stratu viac ako deväť minút.

Už dnes je vo fínskom Kontiolahti na programe súťaž štafiet. Štart je o 13.35 h. Našu štafetu bude tvoriť dvojičky Remeňové, Ivona Fialková a Paulína Bátovská Fialková.