Na Trstenský pohár prišli stovky karatistov

Oravský klub sa na domácom podujatí predviedol vo veľmi dobrom svetle.

Športová hala v Tvrdošíne hostila viac ako tri stovky karatistov. Konal sa tam Trstenský pohár v karate, ktorý bol zároveň otvorenými majstrovstvami stredného Slovenska v karate pre kategórie kadetov a juniorov a tretím kolom Stredoslovenského pohára mládeže. Súboje v kategóriách kata a kumite prebiehali na šiestich tatami. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 359 karatistov z 32 klubov.

Karatisti z Trstenej obsadili na domácom podujatí s medailovou bilanciou 1 zlatá, 3 strieborné a 9 bronzových desiatu priečku v celkovom hodnotení klubov.

O bronz sa zaslúžili Sandra Bendeková (kata žiačky 6 až 7 rokov), Lýdia Hrubcová (kata žiačky 10 až 11 rokov), Anna Kabáčová, Terézia Kužeľová (obe kata dievčatá 12 až 13 rokov), Kristína Železňáková (kumite kadetky do 54 kg), Nina Gadzmanová (kumite juniorky do 66 kg), Alexander Trstenský (kumite mladší žiaci do 30 kg), Matúš Štrnál (kumite kadeti do 70 kg) a Daniel Klimek (kumite juniori open).

Všetky tri strieborné kovy získali karatisti z Trstenej v súťažnom zápase kumite. Sú to Natália Kubicová (žiačky 10 až 11 rokov do 37 kg), Emma Trstenská (mladšie kadetky do 47 kg) a Dávid Vrábeľ (žiaci 10 až 11 rokov).

Jediné zlato a pohár vybojoval trstenský karatista Mykyta Sukhorlian v kumite mladších kadetov do 55 kg.