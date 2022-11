Snahu nakupovať v obchodoch lacnejšie má určite každý z nás. Existujú však určité tipy a triky, ktoré vám umožnia ušetriť viac a nakupovať ešte lacnejšie.

Stačí iba vedieť ako na to. V tejto dobe, kedy ceny raketovo rastú sa takéto cenné rady určite hodia. Pozrime sa preto spoločne na to, ako nakupovať v obchodoch ešte lacnejšie.

Niektoré tipy a triky, ktoré spomenieme ste už určite poznali, no je potrebné myslieť na to, že pre niekoho môžu byť nové. Ako nájsť akčné ceny v obchodoch? Je to jednoduchšie ako sa môže zdať. Ako ušetriť pri online nakupovaní? Odpoveď taktiež nie je zložitá. Ako získať peniaze z nákupov naspäť? Pozrime sa na odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Online letáky ako cesta k akčným cenám

Papierové letáky určite veľmi dobre poznáte. Už dlhé roky sú stabilnou súčasťou našich životov a poskytujú nám úžasnú príležitosť ako ušetriť každý týždeň. Doba sa však postupne mení, a aj letáky pomaly, ale isto prechádzajú do online priestoru. Letáky supermarketov, hypermarketov, diskontných predajní, či predajní nábytku a elektra si tak viete pohodlne prelistovať nech ste už kdekoľvek. Stačí vám iba mobilný telefón, tablet, či notebook a pripojenie na internet.

Ak hľadáte Kaufland leták pdf, stačí kliknúť na portál Kaufino a môžete začať listovať. Naozaj to je také jednoduché. Portál Kaufino vám navyše ponúka aj mnohé ďalšie online letáky ako Lidl leták, Tesco leták, Billa, Coop Jednota, či Merkury Market. Prehliadanie je k dispozícii absolútne bezplatne a bez nutnosti akejkoľvek rezervácie. Pozrite sa na Kaufino.com aj vy a určite nebudete ľutovať. Ponuka dostupných online letákov je toitž mimoriadne široká.

Čo robiť keď ste nedostali aktuálny akčný leták

Ako sme spomínali, tak papierové letáky už berieme za samozrejmosť. Čo však robiť v prípade, že vám letáky neboli doručené? Nespoliehajte sa na papierové letáky. Novým štandardom sú online letáky, ktoré si viete prelistovať nech ste už kdekoľvek. Ak ste už nedostali papierový leták z akéhokoľvek dôvodu, tak listovanie online letákov určite stojí za pokus. Priblížte sa k budúcnosti aj týmto malým krokom. Šetríte tak nie len svoju peňaženku, ale aj prírodu, keďže na tvorbu papierových letákov sa ročne minú milióny ton papiera.

Niektoré obchody, ako napríklad Lidl, prestali doručovať Lidl leták do domácnosti. V papierovej podobe ho nájdete iba v predajniach. Ak si teda chcete prelistovať Lidl leták z pohodlia domova, tak je jedinou možnosťou online leták. Či už na listovanie letákov zvolíte spomínané Kaufino, Tipli.sk alebo iný letákový server je len a len na vás.

Ako ušetriť pri online nakupovaní

Okrem nákupov v kamenných predajniach dokážete skvelo ušetriť aj pri online nakupovaní. Opäť to vôbec nie je zložité. Stačí sa pozrieť na portál Tipli.sk, ktorý pre vás zhromažďuje všetky aktuálne a dostupné zľavy, akcie, výpredaje, zľavové kódy a zľavové kupóny z viac ako 650 obchodov. Ak sa pýtate ako funguje Tipli, tak ste na správnom mieste. Výhodné online nakupovanie je s Tipli každodennou realitou. Akcie, zľavy a zľavové kódy navyše máte k dispozícii absolútne bezplatne a bez nutnosti registrácie.

Ak sa však predsa len rozhodnete registrovať, tak získate aj ďalšie výhody. Jednou z ních sú aj exkluzívne zľavové kódy a kupóny, ktoré nikde inde ako na Tipli nenájdete. Ak zoberieme v úvahu, že vám celý proces registrácie nezaberie viac ako dve minútky vášho času a po registrovaní môžete získať rôzne odmeny, tak to za vyskúšanie určite stojí. Tipli má pre registrovaných používateľov aj ďalšiu výhodu, ktoré je mimoriadne populárna.

Ako získať časť peňazí z nákupu naspäť

Ako už bolo naznačené predošlej časti tohto článku, tak portál Tipli ponúka aj ďalšiu výhodu, ktorá je mimoriadne populárna. Hovoríme o cashbacku, čiže možnosti získať peniaze z nákupu naspäť na váš účet. Áno, naozaj je také niečo možné a v skutočnosti je to oveľa jednoduchšie ako ste si kedykoľvek predstavovali. Stači sa po registrácii na Tipli prekliknúť na ľubovoľný internetový obchod cez Tipli, nakúpiť presne tak ako zvyčajne a po dokončení nákupu sa vrátiť na Tipli.

Na vašom Tipli účte zbadáte vrátenú alikvótnu percentuálnu časť z vášho nákupu. To koľko získate naspäť z nákupu sa dozviete vždy v ľavej hornej strany profilu každého obchodu na Tipli. Peniaze z vášho Tipli účtu si môžete kedykoľvek nechať previesť na bankový účet v ktorejkoľvek banke na Slovensku, či v zahraničí.