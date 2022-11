Dávid Poburíni vychytal dve výhry, pre Oravský Podzámok prvú. Pucovu stačila jedna výborná tretina (+FOTO)

K najľahším dvom bodom prišli v uplynulom kole hokejisti Liesku.

Skupina A

OS Oravský Podzámok – TJ Oravská Lesná 2:1 (0:1,1:0,1:0)

Góly: Pavol Púčik (Milan Pobeha), Martin Babinský (Šimon Ferančík, Pavol Púčik) – Tibor Laššák (Pavol Laššák)

Hostia sa v minulom kole zaskveli skvelým víťazstvom proti Hviezde Dolný Kubín a proti Oravskému Podzámku, ktorý ešte nevyhral, boli určite favoritmi. Papierové predpoklady začali napĺňať už v 4. minúte, keď presilovku využil Tibor Laššák a Oravská Lesná viedla.

Lenže, to bol jej posledný zásah v tomto zápase. Puk za chrbát Dávida Poburíniho už nedostali. Na konci prvej tretiny mali domáci výhodu presilovky, v ktorej súpera zatlačili, no gól z toho nevyťažili. Druhá tretina priniesla tiež pekný hokej no obidve mužstvá nepúšťali súpera do vyložených šancí.

Domáci hokejisti vyrovnali v prostrednej časti z hokejky Pavla Púčika, ktorého našiel nezištnou prihrávkou spoza brány Milan Pobeha. Bežala 28. minúta.