Chlapci z Bobrova sú majstri, vo finále mala Olympia až tri družstvá

Tréner Ján Bomba je na chlapcov hrdý.

TRENČÍN. Olympia Bobrov urobila znovu dieru do slovenského vzpierania. Do finále ligy mladších žiakov sa prebojovali až tri družstvá. „Na Slovensku sa ešte nestalo, že by jeden klub mal vo finále tri družstvá,“ povedal tréner Ján Bomba, ktorý vedie A-tím. Ostatné dva má na starosti účastník olympijských hier z Ria de Janeira, Ondrej Kružel.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na strednej škole beh neznášala, vo Viedni patrila medzi najlepšie. Som poctivec, tvrdí o sebe Čítajte

Po troch kolách sa na čele priebežného poradia držal klub VK Kofi Trenčín. Bobrovskí chlapci pod vedením Jána Bombu strácali 33 sinclairových bodov a navyše líder mal vo finále výhodu domáceho prostredia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou