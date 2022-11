Brankári čarovali, aj preto sa zrodila prvá remíza v tomto ročníku

Reštaurácia Radnica team aj po tomto kole vedie tabuľku, i keď sa za víťazstvom natrápila.

Oravská hokejová liga internacionálov

HK EDM – Dynamit 6:1 (2:0, 4:1)

Góly: Peter Srogoň (Dušan Rošťák, Ľubomír Glomba), Ľubomír Glomba (Anton Glomba, Anton Lučivnák), Peter Šurín (Anton Lučivnák, Vladimír Balcerčík), Dušan Rošťák (Peter Šurín), Anton Glomba (Peter Srogoň), Peter Srogoň (Anton Glomba) – Anton Jagelek (Juraj Matis)

Oravská Lesná našla recept na neporazenú Hviezdu, Draci nedopustili prekvapenie (+FOTO)

Hneď po úvode boli v krátkom slede vylúčení Anton Glomba a Peter Šurín, ale hráči Dynamitu túto dvojnásobnú početnú výhodu nevyužili. Naopak, do brejku sa dostal domáci útočník Dušan Rošťák, ale gólmana hostí Mária Huráka neprekonal. Prvý gól strelil v 5. minúte Peter Srogoň po kombinácii celého útoku. Hráči EDM mali v ďalšom priebehu prevahu, ktorú korunoval presne v 13. minúte prudkou strelou na 2:0 Ľubomír Glomba. Potom sa dvakrát dostal do dobrých príležitostí hosťujúci Pavol Bolibruch, ale v koncovke nepochodil. V 17. minúte sa v ďalšej gólovej šanci ocitol Anton Jagelek, ale ani z toho kontaktný gól nepadol.

Aj v druhej tretine mali viac z hry domáci a Peter Šurín na jej začiatku zvýšil na trojgólový rozdiel. Následne mohol znížiť Jaroslav Zajac, ale ani on domáceho brankára neprekonal. V 27. minúte usilovný Dušan Rošťák zvýšil na 4:0 pre EDM. V polovici poslednej desaťminútovky mali prevahu hráči Dynamitu, ale gól priniesla až 37. minúte, keď Anton Jagelek dorážkou po ľade využil presilovku. Domáci v závere stretnutia dvoma gólmi prikrášlili konečný výsledok, keď ten posledný bol zároveň ozdobou tohto otváracieho duelu piateho kola.

Reštaurácia Radnica Team – TJ Oravská Lesná Old 2:1 (1:1,1:0)

Góly: Radoslav Povala (Ján Had, Branislav Kraľovanský), Ľubomír Maretta (Ján Bečka) – Jozef Hablák (Jaroslav Brňák)

Krátko po zahájení hry hosťujúci útočník Igor Olbert prudkou strelou preveril pripravenosť Milana Široňa v domácej bránke. Potom sa rýchla a plynulá hra prelievala zo strany na stranu. V 7. minúte mal dobrú príležitosť na otvorenie skóre domáci Juraj Karolček, ale gólman Matej Kojda bol na správnom mieste. Skóre zápasu otvoril v 13. minúte strelou po ľade obranca Oravskej Lesnej Jozef Hablák, ktorému asistoval Jaroslav Brňák.

Hokejisti Dolného Kubína si užili anglický týždeň, dá sa označiť za úspešný

O minútu mohol vyrovnať Branislav Kraľovanský, ale jeho prudká strela spomedzi kruhov skončila vysoko nad bránkou. V 15. minúte Ľubomír Maretta po dravom prieniku trafil iba pravú žŕdku Kojdovej svätyne. Zaslúžené vyrovnanie prišlo v 17. minúte z hokejky kapitána Radničanov Radoslava Povalu. Aj v druhej časti predvádzali obidve mužstvá rýchly kombinačný a bojovný hokej. Víťazný gól Radnice strelil v 21. minúte počas prenesenej presilovej hry Ľubomír Maretta po krásnom prieniku a následnej prihrávke Jána Bečku. V ďalšom priebehu sa pred brankára hostí postupne dostali Jozef Bečka, Ján Bečka, Viliam Maretta, ale poisťujúci gól nepridali.

V polovici tejto tretiny sa po brejku dostal do gólovej šance Igor Olbert, ale vyrovnávajúci gól z toho nebol. V záverečnej päťminútovke hra obojstranne znervóznela, prišli vylúčenia ale gól sme už nevideli. Aktérom stretnutia patrí poďakovania za predvedený výkon a zároveň najlepší zápas tohto kola.

Hokejový klub Podbiel – HK Slovan Trstená Old 3:5 (1:3, 2:2)

Góly: Rastislav Petrek (Peter Babinský, Marián Koleják), Jozef Kanderka (Pavol Kašprišin), Rastislav Petrek (Milan Labuda) – Ján Pavčo (Ľubomír Medvecký), Martin Paríža (František Furdek, Ján Kuráň), Rastislav Jančo (Milan Javorek, Miroslav Kolena), František Furdek (Rastislav Jančo, Martin Paríža), Ján Pavčo (Marián Pafčuga)

Už v 5. sekunde Trstenčania vyskúšali pozornosť Juraja Gracáka v bránke Podbiela. Vzápätí musel byť v pozore aj gólman Dávid Poburíni. Na začiatku 4. minúty sa počas presilovej hry ujali vedenia Trstenčania gólom Jána Pavča. Podbiel vyrovnal v 6. minúte dorážkou pohotového Rastislava Petreka do poloodkrytej bránky. Vedúci gól hostí zaznamenal v 10. minúte Martin Paríža po krásnej kombinácii celého útoku na jeden dotyk. V 13. minúte predviedli peknú kombináciu na jeden dotyk Podbielania Milan Labuda, Rastislav Petrek, Pavol Kozáčik, ale vyrovnávajúci gól z toho nebol. Skóre prvej časti stanovil 3 minúty pred prvou sirénou hosťujúci Rastislav Jančo.

Mútne a Novoť zdramatizovali stratený zápas, Oravská Lesná si vylámala zuby na brankárovi

N začiatku druhej časti si Trstená vytvorila tlak, ktorý vyústil do štvrtého gólu po rýchlej kombinácii, ktorú zakončil prudkou strelou František Furdek. V 26. minúte sa dostal do úniku domáci útočník Peter Babinský, ale zoči-voči brankárovi hostí neuspel. Až v 30. minúte sa podarilo domácim znížiť zásluhou Jozefa Kanderku, ktorý do odkrytej bránky dorazil prihrávku Pavla Kašprišina. Počas presilovej hry strelil v 35. minúte Marián Pafčuga piaty gól Trstenej. Konečnú podobu skóre stanovil na konci 37. minúte Rastislav Petrek po spolupráci s Milanom Labudom.

HK Krivá – Starci Dolný Kubín 1:1 (0:1, 1:0)

Góly: Štefan Ligas (Libor Kubala, Ján Gill) – Pavol Kováčik (Cyril Černák)

Až v piatom kole sme v aktuálnom ročníku OHLI zaznamenali prvý nerozhodný výsledok. Po obojstranne slabšom a opatrnom začiatku sa do prvej dobrej streleckej príležitosti dostal hosťujúci Peter Kováčik až v 6. minúte, ale Miloš Okál v bránke Krivej bol pripravený. Krátko na to na druhej strane mohol otvoriť skóre Ján Gill, ale gólman Starcov Tibor Koval jeho príležitosť s prehľadom zneškodnil. Potom sa hra obojstranne zrýchlila, ale aj pritvrdila.

Starci mali v druhej desaťminútovke dvakrát početnú výhodu o dvoch hráčov. Tú prvú zužitkovali na strelenie vedúceho gólu, ktorého autorom bol v 14. minúte Pavol Kováčik po prihrávke Cyrila Černáka. Aj keď do konca úvodnej časti mali obidve mužstvá dosť šancí, gól sme už nevideli. Druhá časť už mala potrebný hokejový náboj od jej samotného začiatku. Hralo sa rýchlo, bojovne, ale aj slušne, o čom svedčí iba jedno vylúčenie na strane Kubínčanov. V polovici tejto tretiny bojovný Ján Gill získal puk v rohu klziska, prihral Liborovi Kubalovi, ten posunul puk kapitánovi Štefanovi Ligasovi, ktorý zblízka, strelou pod hornú žŕdku prekonal Tibora Kovala.

V poslednej päťminútovke mohol aktívny Marcel Zaťko dvakrát po únikoch skórovať, ale nedal. Podobne na druhej strane pochodili Pavol a Peter Kováčikovci, ako aj Cyril Černák. Pol minúty pred koncom si Starci zobrali oddychový čas a 8 sekúnd pred záverečnou sirénou mohol o ich víťazstve rozhodnúť Pavol Kováčik, ale sám pred Milošom Okálom neuspel. Posledná veta patrí obidvom brankárom, ktorí boli ozajstnými oporami svojich tímov.