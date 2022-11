Mútne a Novoť zdramatizovali stratený zápas, Oravská Lesná si vylámala zuby na brankárovi

Oravské Veselé stále ako jediné neprehralo.

Skupina B

Hokejový klub Mútne – HK Oravské Veselé 5:7 (1:3, 0:2, 4:2)

Góly: Jakub Kšenzulák (Marián Kasan), Dominik Iglarčík (František Vaterka), Dominik Hušľa, Dominik Iglarčík (Tomáš Koľada), Juraj Bugaj (Jakub Kšenzulák, Marián Kasan) – Marcel Feranec (Martin Kriš), Pavol Šturek (Ivan Kudjak), Ivan Kudjak (Peter Vargončík), Kornel Oselský (Peter Vargončík), Martin Kriš (Marcel Feranec), Kornel Oselský (Pavol Šturek), Ivan Kudjak (Kornel Oselský)

Keďže išlo o susedské derby, hralo sa vo vysokom tempe. V 6. minúte otvorilo skóre Mútne Jakubom Kšenzulákom skóre a vyzeralo to tak, že preberá hru pod svoju kontrolu. Oravské Veselé však svojou umnou hrou vyrovnalo v 10. minúte zásluhou Marcela Feranca. Následne hostia zvrátili priebeh stretnutia vo svoj prospech, keď ťažili hlavne z vysokej aktivity v predbránkovom priestore Mútneho, s čím mali domáci obrancovia problém. Skóre narástlo postupne až na 1:6.

Keď sa už zdalo, že sa zápas bude iba dohrávať, Mútne chytilo druhý dych. V presilovej hre v 34. minúte strelou Dominika Hušľu od modrej, ktorú si jeden z hosťujúcich hráčov zrazil do vlastnej bránky, znížilo na 3:6. Následne domáci bojovnosťou a tvrdou hrou Mariána Kasana a kapitána mužstva Jozefa Holubjáka pri mantineloch dostávali súpera pod tlak. Lenže udrelo na opačnej strane z hokejky Ivana Kudjaka. Mútne ešte potom v priebehu 20 sekúnd strelilo dva góly, ale to bolo už všetko. Oravské Veselé si výsledok ustrážilo a ostáva na čele priebežnej tabuľky. Jozef Holubják

HK Novoť – HK Klin 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)

Góly: Stanislav Dopater (Andrej Hilbrycht), Štefan Vojtaššák (Pavol Dopater) – František Bugaj (Pavol Ganobčík), Ján Moravčík (Pavol Ganobčík), František Bugaj (Lukáš Hurák)

Od úvodného buly sršali aktivitou hlavne Kliňania, čo pretavili do gólu už v prvej minúte. Pred bránkou sa najlepšie zorientoval František Bugaj. Domáci si v prvej tretine hľadali cestu do útočného pásma len ťažko, a tak znovu zahrmelo na opačnej strane. S prudkou strelou Pavla Ganobčíka si brankár Novote Patrik Janeček ešte poradil, ale na pohotovú dorážku Jána Moravčíka už nedokázal zareagovať. Do konca tretiny sme sa dočkali ešte jedného streleckého zápisu. Aktívny Pavol Ganobčík strieľal a František Bugaj šikovne tečoval puk. Ojedinelú strelu Novote v prvej tretine zastavila pravá tyč brány.

Kto by čakal debakel a hodený uterák od hráčov Novote, veľmi by sa mýlil. V druhej tretine prebrali opraty zápasu do vlastných rúk a ukázali, že výkon z minulého týždňa proti Oravskej Lesnej B nebol náhodný. Hneď v prvej minúte druhej tretiny sa presadil Stanislav Dopater, ktorý dostal veľa priestoru na modrej a utešenou strelou znížil na 1:3. Hostia po tomto góle zostali ako obarení. Hráči Novote si vytvárali viac a viac akcií a svoju snahu korunovali druhým gólom v 24. minúte zápasu. Strela Štefana Vojtaššáka od modrej bola viackrát tečovaná a preskákala až za chrbát hosťujúceho gólmana Dominika Iglarčíka. Do konca druhej tretiny sa ale domácim napriek veľkej snahe vyrovnať už nepodarilo a rovnako ani v bezgólovej poslednej časti. Ján Moravčík

HK Nová Bystrica – TJ Oravská Lesná B 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Góly: Matúš Šustek (Ondrej Vojtuš), Juraj Srníček (Dávid Čierňava, Ľuboš Tomčala), Dávid Čierňava (Jaroslav Kormanec), Matúš Šustek, Matej Vojtek (Viktor Podmanický) - Jakub Olbert (Matej Laššák)

Bol to súboj dvoch susedných dedín. Množstvo divákov, ktoré prišlo podporiť svoje celky, očakávalo kvalitný hokej s kvantom šancí na oboch stranách. Hneď v úvode prvej tretiny sa HK Nová Bystrica dostala do viacerých sľubných príležitostí, no nepodarilo sa im dostať puk do bránky. Po narastajúcom tlaku prvýkrát rozvlnila sieť v 6. min zásluhou šikovnej strely Matúša Šusteka, ktorému sa podarilo využiť presilovú hru. V 8. min predviedli domáci krásnu kombinačnú akciu na jeden dotyk a Juraj Srníček zasunul puk do bránky, takže rázom bolo 2:0. TJ Oravská Lesná B neskladala zbrane a zvýšila tlak, čo vyústilo k tvrdej hre, po ktorej predčasne putoval pod sprchy Tomáš Vojtek za hrubosť. Druhá tretina sa viedla v duchu nevyužitých šancí na oboch stranách a kvalitných zákrokov brankárov, ktorí nepustili za svoj chrbát žiadnu strelu. TJ Oravská Lesná sa dostala veľakrát do sľubných príležitostí, ale brankár domácich Peter Čierňava držal vedenie svojho tímu.

Úvod poslednej tretiny patril hráčom TJ Oravskej Lesnej B, ktorí prečíslovali súpera ale nedokázali streliť kontaktný gól. V 35. min sa podarilo HK Novej Bystrici odskočiť na rozdiel troch gólov zásluhou Dávida Čierňavu. TJ Oravská Lesná B sa nechcela zmieriť s výsledkom a v 38. minúte dokázal Jakub Olbert dotlačiť puk za chrbát Petra Čierňavu. Hokejisti z Oravy predvádzali gradujúci výkon, no v 44. minúte ich snahu zmaril gól z hokejky Matúša Šusteka, ktorý svoj tím dostal znova do trojgólového vedenia a v závere pridala Nová Bystrica ešte jeden kúsok. Dávid Čierňava