Úspešný rok vzpieračského klubu z Dolného Kubína zavŕšila silná partia dorastencov

Za strieborným úspechom stojí hlavne trojica Filip Pagáčik, Roman Benka a Šimon Strapec.

Vzpieračský klub z Dolného Kubína prežíva jeden z najúspešnejších rokov. Družstvo mužov získalo jedenásty titul, B-tím postúpil do prvej ligy, ženy skončili na Slovensku piate a starší žiaci na šiestej priečke. To však nie je všetko. Skvelý rok zavŕšili dorastenci, ktorí zakončili ligu na historickom druhom mieste. Doteraz bolo najlepšie bronzové umiestnenie.

„Bodaj by bol takýto trend aj po ďalšie roky,“ hovorí predseda klubu Tomáš Chovanec. „Hlavne nech sú chlapci zdraví a radi spomínajú na tieto časy a verím, že vzpieranie ich bude sprevádzať celý život ako zatiaľ aj mňa.“

Za strieborným úspechom dorastencov stojí hlavne trojica Filip Pagáčik, Roman Benka a Šimon Strapec. Všetci traja sa zúčastnili tento rok aj majstrovstiev Európy do 17 rokov. „Zbehla sa veľmi dobrá partia, chlapci trénujú dlhodobo, viac rokov, a ako odmena bola pre troch členov aj účasť na majstrovstvách Európy.“

V priebehu roka doplnili družstvo dorastencov ešte Jakub Pánik a starší žiaci Ľuboš Bajči a Matej Gerát. Dolnému Kubínu sa tak rysuje na budúci rok veľmi silné družstvo, ktoré by mohlo pomýšľať aj na prvenstvo. „Dúfam, že budeme patriť medzi ašpirantov na titul v lige dorastencov,“ hovorí Chovanec. „Rysuje sa nám aj dobré družstvo starších žiakov, ktoré by tiež mohol počítať umiestnenia do prvej pätky.“

Predseda klubu sa z úspešného roku mládeže teší a čo vidí hlavne za tým progresom? „Treba povedať, že sa chlapcom trošku zlepšil postoj k tréningu. Vždy to je však kolísavé, ale zatiaľ to je v pozitívnych číslach. Uvidíme, čo ďalej. Dvere do činkárne majú vždy otvorené. Len čas ukáže, či sa chlapci uplatnia aj v seniorskej kategórii. Predsa, viacerí sú teraz tretiaci na strednej škole, o rok maturita a buď vysoká škola alebo práca. Potom to už bude pre nich zložitejšie, nakoľko sa pre nich stane vzpieranie hobby.“