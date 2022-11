Predseda futbalu v Rabči: Trochu som sklamaný z prístupu niektorých hráčov

Nováčik súťaže zimuje na predposlednom mieste.

„Nemáme veľké oči, chceme sa adaptovať v krajskej súťaži a hrať v pokojnom strede tabuľky,“ povedal pred sezónou Vladimír Lubas, predseda futbalu v Rabči. Po prvej polovici je realita taká, že nováčik zimuje na predposlednom mieste a na jar ho čakajú záchranárske práce. Od posledných Sučian ho delia štyri body.

Klub už po štvrtom kole siahol po trénerskej zmene, keď Petra Mulinku nahradil mladučký Kristián Ratica. Vo veku 22 rokov je v súťaži najmladší. Mužstvu by mal pomáhať aj ako hráč, no pre zranenie sa to zatiaľ nepodarilo.

Ako sú v klube spokojní s jeho prácou a ako hodnotia prvú sezónu v krajskej súťaži sme sa porozprávali s Vladimírom Lubasom.

Rozdielov je veľa, hlavne v kvalite súperov, v skúsenostiach, ktoré ostatné tímy majú z krajských súťaží. Rozdiel vidím napríklad aj medzi rozhodcami, ktorí sú kvalitatívne na vyššej úrovni.

