Biskup Ján Kuboš je v nemocnici, ďakuje za modlitby

Dôvodom hospitalizácie sú srdcovo-cievne ťažkosti.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES/ORAVA. Stav spišského diecézneho administrátora Jána Kuboša je po stredajšom infarkte stabilizovaný, hospitalizovaný je vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.

O jeho zdravotnom stave informoval na sociálnej sieti Spišskej diecézy moderátor diecéznej kúrie Dušan Škrabek.

„Pán biskup absolvoval rýchly lekársky zákrok. Nebol sám, bol so svojím tajomníkom, ktorý ho hneď odviezol do nemocnice, takže je to už viac-menej v poriadku,“ doplnil hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher.

Mons. Ján Kuboš Zastával nasledovné úrady: 1. júla 1989 - 27. septembra 1989: kaplán, Podolínec

28. septembra 1989 - 25. mája 1990: základná vojenská služba

26. mája 1990 - 30. júna 1990: kaplán, Svit

1. júla 1990 - 31. júla 1990: kaplán, Liptovský Mikuláš

1. augusta 1990 - 31. augusta 1991: kaplán, Ružomberok

1. septembra 1991 - 30. júna 1997: farár, Liptovská Osada

15. marca 1993 - 1. júla 1997: pastoračná služba väzňom

15. marca 1994 - 30. júna 1994: excurrendo, Liptovská Lúžna

1. septembra 1997 - 30. júna 2017: špirituál kňazského seminára a odborný asistent religionistiky na RK CMBF UK - TI v Spišskom Podhradí

1. decembra 1998 - 30. novembra 2008: člen Diecéznej liturgickej komisie

od 27. júna 2001: člen Komisie KBS pre klérus (koordinátor diecézneho tímu pastorácie povolaní)

od 1. decembra 2001: sudca cirkevného súdu

13. marca 2014 - 12. marca 2019: člen diecéznej liturgickej komisie

od 4. júla 2017: člen kňazskej rady ex offo, dekan Kežmarského dekanátu a dekan-moderátor Podtatranských dekanátov, farár v Kežmarku

25. marca 2020 ho pápež František vymenoval za spišského pomocného biskupa Zdroj: tkkbs

Dôvodom jeho hospitalizácie boli podľa Škrabeka korono-cievne ťažkosti. „Jeho zdravotný stav nie je vážny, je stabilizovaný a cíti sa lepšie. Srdečne vás všetkých pozdravuje a ďakuje za modlitby,“ napísal aj v mene 56-ročného biskupa, ktorý bol za administrátora Spišskej diecézy zvolený v októbri 2020 po smrti biskupa Štefana Sečku.

Mons. Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966. Je rodákom z Nižnej na Orave.

Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Pápež František ho 25. marca 2020 menoval za pomocného spišského biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 24. júna 2020 z rúk spišského biskupa Mons. Štefan Sečku. Spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovenskú Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich.

Po smrti biskupa Mons. Štefana Sečku bol 29. októbra 2020 zborom konzultorov zvolený za spišského diecezného administrátora. Po zvolení za diecézneho administrátora mu zároveň zostáva v platnosti pápežské menovanie za pomocného biskupa Spišskej diecézy.