Hornooravskú a Liptovskú nemocnicu zaradili medzi komunitné

Žilinská fakultná aj ružomberská vojenská nemocnica by mali byť regionálne.

ORAVA. Po rokovaní na ministerstve zdravotníctva, ktoré sa uskutočnilo v stredu a týkalo sa optimalizácie siete nemocníc (OSN), je jasné, že až dve zdravotnícke zariadenia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Hornorovská nemocnica v Trstenej a Liptovská nemocnica v Liptovskom Mikuláši, budú zaradené v najnižšom 1. stupni. Stanú sa komunitnými, čo pravdepodobne výrazne ovplyvní rozsah a kvalitu poskytovaných služieb.

Zariadenia tohto typu sú verejnosťou vo všeobecnosti považované za doliečováky, preto medzi ľuďmi panuje obava o ich zdravie a primeranú liečbu.

Nespokojní sú aj predstavitelia Fakultnej nemocnice v Žiline, ktorá má patriť do 2. stupňa, rovnaké číslo priradili Vojenskej nemocnici v Ružomberku. Univerzitná nemocnica Martin má mať vyššiu odbornosť, bude v treťom koši.

Ministerstvo zdravotníctva si prezentovanie tejto informácie naplánovalo po komunálnych a župných voľbách, dátum je stanovený na 20. decembra. Nespokojní zástupcovia nemocníc však dovtedy nechcú čakať so založenými rukami.

Mapa s údajmi zo septembra 2021. (zdroj: SME)

Urobia vlastné merania

„Každá nemocnica bude poznať svoj rozsah poskytovanej ústavnej starostlivosti, svoje technické vybavenie, personálne zabezpečenie, a tak bude pacient s príslušnou diagnózou hospitalizovaný presne tam, kde patrí a kde mu vedia najlepšie pomôcť,“ vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský minulý rok po tom, ako predstavil pripravovanú optimalizáciu.

V článku sa dočítate prečo ministerstvo zdravotníctva zaradilo Hornooravskú nemocnicu do 1. kategórie;

stanovisko županky Eriky Jurinovej;

ako chcú starostovia dokázať, že ministerstvo sa mýli;

kde chce riaditeľ nemocnice držať hladovku;

prečo hrozí Hornooravskej nemocnici ochromenie.

Ministerstvo zdravotníctva posudzovalo viacero údajov. Nemocnicu v Trstenej zaradilo do najnižšieho koša aj preto, lebo vraj 92 percent pacientov z okresov Námestovo a Tvrdošín sa dostane do nemocnice v Dolnom Kubíne do 30 minút.