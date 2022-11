Na námestí v Trstenej bubnovali stovky detí

Ochrana pred násilím si zaslúži pozornosť.

TRSTENÁ. Bubnovaním na bubny, hrnce, lavice chcú upriamiť pozornosť na tému ochrany detí pred násilím a hovoriť o význame osvety a včasnej prevencie.

Celoslovenská akcia Bubnovačka sa koná vždy 19. novembra, ktorý je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. Keďže termín vyšiel tento rok na sobotu, osvetové podujatie presunuli na deň vopred. Tisíce detí v piatok 18. novembra od 10.00 do 11.00 hod. bubnovali v triedach, na chodbách a námestiach.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ur-q0vSfzJ8

Po dvoch rokoch pandémie sme sa rozhodli usporiadať Bubnovačku aj na Orave. Na námestie do Trstenej prišlo 450 detí zo ZŠ Zuberec, ZŠ Zábiedovo a ZŠ Rudolfa Dilonga, Gymnázia M. Hattalu a ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej. Bubnovačku sprevádzala kapela Batida zo Svitu.

Dôležitým odkazom podujatia je naučiť deti prehovoriť, ak sa im niečo zlé deje - v rodine, v škole, na sociálnych sieťach - a nemlčať. Sme presvedčení, že ticho pred násilím dieťa neochráni. Pokiaľ sa veci dlhodobo neriešia, môžu vyústiť do ďalších problémov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hornooravskú a Liptovskú nemocnicu zaradili medzi komunitné Čítajte

Deti sa nám veľakrát snažia niečo povedať, vysielajú rôzne signály, že sa im niečo zlé deje. Nájdime si čas vypočuť ich čo najskôr, motivácia dieťaťa zdôveriť sa rýchlo klesá. Je dôležité neklásť obviňujúce otázky, nespochybňovať dieťa, byť diskrétny, neriešiť problém pred celým kolektívom, neohrozovať ho, ubezpečiť dieťa, že je správne, že nám povedalo, čo sa stalo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je povinnosťou nás dospelých oznámiť akékoľvek porušovanie práv dieťaťa, táto povinnosť nie je len morálnou povinnosťou, ale aj zákonnou.

Podujatie v Trstenej spojilo nielen deti, ale aj rôzne pomáhajúce organizácie – námestovský úrad práce, ktorý je koordinátorom ochrany detí pred násilím, mesto Trstená so svojimi organizáciami, školy aj školský úrad, mestskú aj štátnu políciu.

„Je to súper, silný proti nám, no slabne vždy, keď človek nezostane sám,“ znejú slová záverečnej piesne. „Preto poďme spolu ako jeden tím, láskou zvíťazme nad násilím. Myslíš, že teba sa to netýka, no otvor očí, uší, označ vinníka. Týka sa to každého z nás.“

Hlavným usporiadateľom podujatia je Centrum Slniečko, n. o., Nitra v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Prečítajte si tiež: