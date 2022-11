Starci Dolný Kubín vytvorili pravdepodobne rekord súťaže

Jediným tímom bez prehry sú už iba hokejisti z Krivej.

Oravská hokejová liga internacionálov

Starci Dolný Kubín – Hokejový klub Podbiel 4:3 (0:1, 4:2)

Góly: Pavol Kováčik (Jozef Sučák, Cyril Černák), Cyril Černák (Pavol Kováčik, Martin Babinský), Peter Kováčik (Ondrej Vraniak, Eduard Grácik), Ondrej Vraniak (Miroslav Kušnierik) – Rastislav Petrek (Slavomír Korčuška), Peter Babinský (Pavol Kašprišin), Peter Babinský (Jozef Kanderka, Zdeno Hubený)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Draci Dolný Kubín nadelili prvú desiatku, Liesek otočil susedské derby Čítajte

Skóre zápasu otvoril v 2. minúte počas presilovej hry hosťujúci útočník Rastislav Petrek po spolupráci so Slavomírom Korčuškom. V 4. minúte domáci útočník Peter Kováčik ani na dvakrát neprekonal Jána Juščáka v bránke Podbiela. V 9. minúte sa Peter Babinský ocitol sám pred domácim gólmanom Tiborom Kovalom, ale nedal. Potom sa hra v rýchlom slede prelievala zo strany na stranu. V závere prvej časti mohli vyrovnať Kováčikovci, ale nestalo sa tak. Vzápätí rovnako pochodil na druhej strane Jozef Kanderka.

Starci pravdepodobne vytvorili rekord, keď na začiatku druhej časti v priebehu 90 sekúnd zaznamenali 4 góly. Stalo sa tak po krásnych kombináciách na jeden dotyk. Podbiel krátko na to dvoma peknými gólmi Petra Babinského, novej posily, sa dostal na jednogólový rozdiel. Do konca zápasu ostávalo ešte dosť času. Najprv mohol vyrovnať Pavol Kašprišin, ktorý sa v 30. minúte ocitol sám pred brankárom, ale netrafil. Ďalšiu veľkú príležitosť na zisk bodu mali Podbielania v polovici poslednej desaťminútovky, ale početnú výhodu o dvoch hráčov nevyužili.

Článok pokračuje pod video reklamou

TJ Oravská Lesná Old – HK EDM 3:1 (0:1, 3:0)

Góly: Igor Olbert (Milan Laššák), Jaroslav Brňák (Igor Olbert), Pavol Brňák – Dušan Rošťák (Peter Srogoň)

Od samého začiatku to bol obojstranne bojovný a tvrdší hokej. Do prvej streleckej príležitosti sa dostal domáci útočník Igor Olbert, ale Petra Jendráška v bránke EDM neprekonal. Vzápätí udrelo na druhej strane, keď pohotový Dušan Rošťák zblízka poslal puk pod hornú žŕdku a bolo 0:1. Potom sa rýchle útoky striedali na obidvoch stranách, ale gól sme už v prvej časti nevideli, aj keď hosťujúci kapitán Vladimír Balcerčík mal niekoľko dobrých gólových príležitostí. Domáci mohli vyrovnať v 10. minúte, ale strela Igora Olberta lízala hornú žŕdku. Podobne skončila v 17. minúte strela domáceho kapitána Milana Laššáka.

Na začiatku druhej časti mali viac z hry hostia, keď sa najmä s chuťou hrajúca dvojica Vladimír Balcerčík a Dušan Rošťák viackrát ocitla pred domácim gólmanom Matejom Kojdom, ktorý sa rozhodujúcou mierou podieľal na tomto víťazstve. Domácim sa podarilo vyrovnať na začiatku 25. minúty Igorom Olbertom, ktorému pekne prihral Milan Laššák. Za tohto stavu sa obidve mužstvá snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Za bukom číhajúci domáci Pavol Brňák, ako aj hosťujúci Peter Srogoň svoje úniky gólovo nezakončili. Šesť minút pred koncom mali EDM početnú výhodu, nasťahovali sa do svojho útočného pásma, ale Matej Kojda držal domácich nad vodou. Počas tohto oslabenia unikla domáca dvojica Igor Olbert s Jaroslavom Brňákom a druhý menovaný strelil víťazný gól.

HK Slovan Trstená Old – Reštaurácia Radnica Team 0:4 (0:0, 0:4)

Góly: Jozef Bečka (Ľubomír Maretta), Ľubomír Maretta (Ján Bečka), Miroslav Had ml. (Branislav Kraľovanský), Jozef Bečka

Ako prvý sa v 2. minúte dostal až pred Júliusa Kotúľa v bránke Trstenej útočník hostí Ján Bečka, ale gól z toho nebol. O minútu neskôr rovnako pochodil aj Viliam Maretta. Aj keď Radničania mali prevahu, Trstenčania umnou obrannou taktikou udržiavali bezgólový stav. V 15. minúte sa Viliam Maretta opäť ocitol sám zoči-voči brankárovi, ale jeho strela minula pravú žŕdku. O minútu na druhej strane Marián Pafčuga tvrdou strelou z ľavého kruhu preveril pozornosť hosťujúceho gólmana Milana Široňa. V 17. minúte sa do brejku dostal Ľubomír Maretta, ale ani on v prvej časti neskóroval.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ďalší brankár z Oravy má výborne našliapnuté. Jeden zápas zmenil celú jeho kariéru Čítajte

V druhej časti Radničania pokračovali v nápore, ale Trstenčania podporovaní spoľahlivým Júliusom Kotúľom odolávali až do 25. minúty, keď Jozef Bečka strelil víťazný gól Radnice. V 29. minúte Ján Bečka krásne prihral do jazdy Ľubomírovi Marettovi, ktorý pridal druhý gól hostí. O dve minúty mohol Ján Pavčo dať kontaktný gól, ale pred odkrytou bránkou Milana Široňa nebol dosť dôrazný. Radničania do konca stretnutia pridali ešte dva poisťujúce góly.

Dynamit – HK Jaseň Oravská Jasenica 0:3 (0:1, 0:2)

Góly: Igor Hurák (Branislav Brontvaj), Miloš Ferleťjak (Igor Hurák), Jaroslav Hoľma (Martin Farský)

Ako prvý sa strelecky prezentoval, krátko po zahájení hry, kapitán hostí Vladimír Madleňák, ale Mário Hurák jeho strelu kryl. Na druhej strane to bol Ján Bakaľa, ktorý preveril pozornosť Miloša Okála v bránke Oravskej Jasenice. Následne si Jaseničania vytvorili prevahu, ale skórovať sa im podarilo až v 13. minúte, keď úspešným strelcom víťazného gólu bol Igor Hurák. Dynamit mohol vyrovnať v 17. minúte, ale Miroslav Svýba na prihrávku Antona Jageleka nedočiahol.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Novoť uhrala veľké prekvapenie, Oravské Veselé potiahol hetrikom Oselský Čítajte

Počas prvej päťminútovky druhej časti sa strelecky dvakrát pripomenul hosťujúci útočník Martin Farský. Potom sa aj hráči Dynamitu snažili, ale Miloš Okál všetky ich strelecké pokusy pochytal. Jaseničania svoje víťazstvo poistili dvoma zlepenými gólmi na začiatku poslednej desaťminútovky. V závere zápasu hrali hostia presilovku, ale bol to domáci kapitán Pavol Novák, ktorý prudkou strelou od modrej opečiatkoval pravú žŕdku hosťujúcej bránky.