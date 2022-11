Novoť uhrala veľké prekvapenie, Oravské Veselé potiahol hetrikom Oselský

V skupine B sa odohralo tretie hracie kolo.

Oravská hokejová súťaž Skupina B

TJ Oravská Lesná B – HK Novoť 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Góly: Jakub Tisoň (Matej Laššák), Jakub Tisoň – Juraj Bystričan (Šimon Bolek), Juraj Bystričan (Ľuboš Paták), Martin Vojtaššák (Radovan Veselovský), Šimon Bolek (Juraj Bystričan)

Hráči HK Novoť nastúpili proti favoritovi TJ Oravská Lesná B. Nebudeme sa mýliť ak povieme, že každý očakával hladké víťazstvo mekky hornooravského hokeja, avšak došlo k prekvapivému a zároveň napínavému hokejovému zápasu. Hráči Novote boli obetaví, tímoví a relatívne disciplinovaní, čo pre nich prinieslo ovocie v tom, že prvá tretina skončila nerozhodne 0:0.

Na začiatku druhej tretiny síce hostia dostali gól od Jakuba Tisoňa (Matej Laššák), ale po troch minútach azda najlepší hráč Novote Juraj Bystričan (Šimon Bolek) rozvlnil sieť súpera. O necelé tri minúty na to opätovne skóroval Jakub Tisoň, avšak ani tento gól omladený tím hostí nezlomil, práve naopak, posilnil ho. V 28. min dal druhý gól Juraj Bystričan (Ľuboš Paták) a po ňom o tri minúty prelomil gólové suchoty aj Martin Vojtaššák (Radovan Veselovský).

Novoťania aj napriek jednogólovému náskoku nepoľavili a v 39. min strelil ukľudňujúci gól Šimon Bolek po prihrávke Juraja Bystričana. Hráči HK Novoť si boli vedomí, že v poslednej päťminútovke by mal prísť markantný tlak domácich, no ten sa výrazne neprejavil, pretože hráči Novote predviedli tímovú hru a hlavne sa nedali vylučovať po zbytočných fauloch. Jakub Jagnešák

HK Klin – HK Mútne 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Góly: Peter Bolibruch (Peter Ganobčík), Kristián Tomaštík (Peter Ganobčík), Jakub Demko (Peter Ganobčík), Ján Moravčík (Kristián Tomaštík) – Dominik Hušla, Patrik Kapičák (Dominik Iglarčík), Michal Vrábeľ

Od začiatku sa hral veľmi aktívny hokej a akcie sa prelievali z jednej strany na druhú. Hráči Mútneho sa ujali vedenia v 8. min počas presilovej hry, keď od modrej pálil Dominik Hušla. Klin bol rovnocenným súperom, ale jeho hráči nedokázali v úvodnej tretine streliť gól. Skóre sa teda menilo na druhej strane, keď v 10. min po peknej akcii dvaja na jedného na 0:2 zvyšoval Patrik Kapičák. Do druhej tretiny lepšie vstúpili domáci.

Po jednej z troch asistencií Pavla Ganobčíka nedal brankárovi Mútneho šancu Peter Bolibruch. Rozbehnutý Klin potom pribrzdilo oslabenie, v ktorom ale Kristián Tomaštík prekvapil hostí a v 24. min dorovnal priebežný stav stretnutia na 2:2. Do konca druhej tretiny sa Jakubovi Demkovi podarilo v zložitej situácii zabezpečiť vedenie 3:2 pre domácich. Mútne však nezložilo zbrane a v tretej tretine si jeho hráči vytvorili viacero príležitostí na skórovanie.

Na 3:3 vyrovnal na začiatku 37. min Michal Vrábeľ, keď potrestal riskantné vyhodenie puku domácich. Päť minút pred koncom sa v samostatnom úniku ocitol Ján Moravčík a strelou do pravého horného rohu upravil stav na konečných 4:3. Viac z hry mali v posledných piatich minútach hostia, ale do konca zápasu sa už skóre nemenilo a dva body tak brali Kliňania. Ján Moravčík

HK Oravské Veselé – TJ Zákamenné 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Góly: Marcel Feranec (Martin Kriš, Daniel Kvasničák), Marián Oselský, Marián Oselský (Pavol Šturek), Marián Oselský – Matej Račák (Matej Čič), Marek Sivčák (Matej Račák), Matej Račák (Marek Sivčák)

Sily si zmerali družstvá z opačných koncov tabuľky. Diváci sledovali vyrovnanú prvú tretinu s množstvom šancí na oboch stranách. Prvú veľkú šancu mal v 11. min Matej Čič zo Zákamenného, keď sa rútil sám na brankára Dominika Iglarčíka, no nepodarilo sa mu skórovať. Oravské Veselé sa potom chytilo šance a dokázalo využiť presilovku zásluhou Marcela Feraneca.

Zákamenné však neskladalo zbrane a dvoma rýchlymi gólmi Mateja Račáka a Mareka Sivčáka v 12. min otočili skóre vo svoj prospech. Oravské Veselé nečakalo dlho s odpoveďou a po necelej minúte sa Mariánovi Oselskému podarilo vyrovnať. Druhá tretina mala taktiež vyrovnaný priebeh, avšak do štatistík sa podarilo zapísať iba v 30. minúte šikovnému Mariánovi Oselskému (Pavol Šturek), pre ktorého to bol druhý gól v zápase. Zákamenné predvádzalo bojovný výkon a snažilo sa skóre vyrovnať, no neúspešne.

V poslednej tretine sa pritvrdilo, čo vyústilo do množstva vylúčení na oboch stranách. HK Oravské Veselé nedokázalo využiť množstvo presiloviek a v 36. min inkasovalo v oslabení z hokejky Mateja Račáka (Marek Sivčák). Aj na tento gól Zakamenného však družstvo Oravského Veselého dokázalo rýchlo odpovedať a Marián Oselský v 36. min zaknihoval hetrik. Do konca zápasu si domáci postrážili vedenie a po 3. kole sa stávajú lídrom tabuľky, pričom TJ Zákamenné je stále bez zisku bodu. Dávid Čierňava