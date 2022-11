Novovzniknutý turnaj podporili aj futbalisti Erik Jendrišek a Patrik Le Giang

Na prvom ročníku Rio Cupu triumfoval tím Bratranci z Oravskej Jasenice.

KLIN Na umelej tráve pri materskej škole v Kline sa odohral premiérový ročník turnaja Rio Cup. „Nápad zorganizovať turnaj vznikol pri káve,“ hovorí jeden z organizátorov turnaj Adam Šaštinský. „S mojim bratom Ivanom a kamarátom Jakubom Lukom sme rozmýšľali, že máme pauzu od futbalu, keďže regionálne súťaže skončili. Rozmýšľali sme nad tým spoločne a povedali sme si, že ideme do toho a skúsime zorganizovať turnaj.“

Nakoniec sa prihlásilo osem mužstiev z rôznych dedín. Organizátori turnaj pripravili veľmi dobre, vrásky na čele im narobilo počasie. „Mali sme menšie obavy, aby na umelej tráve nezostala voda, keďže deň pred turnajom pršalo. Našťastie, všetko bolo v poriadku a turnaj sa mohol odohrať,“ pokračuje Šaštinský, ktorý je hráčom Tatranu Klin.

Hralo sa systémom 4+1 na dvakrát 10 minút. Osem mužstiev bolo rozdelených do dvoch skupín. Po troch zápasoch v skupine turnaj spoznal najlepšiu štvoricu tímov. Do semifinále postúpili tímy Lososoví Panteri, Starí Páni, Jabadabadu a Bratranci. Do finále postúpili po víťazstvách 9:1, respektíve 3:5 tímy Bratranci a Jabadabadu. Vo finále bol úspešnejší tím Bratranci (5:2), ktorý tak zvíťazil na prvom ročníku turnaja. „Ohlasy ľudí boli hlavne pozitívne. Sme radi, že sme nesklamali organizáciou turnaja. Poďakovanie patrí aj našim sponzorom a Ivanovi Kytašovi, ktorý viedol turnaj z pozície rozhodcu,“ dodáva Adam Šaštinský.

Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Erik Miklušák z tímu Jabadabadu. Najlepším strelcom sa so 14 gólmi stal Samuel Grácik z víťazného tímu Brantranci. Najlepším brankárom bol vyhlasený Jakub Čapeĺja z tímu Black Monkeys.

Najlepší strelec turnaja si okrem trofeje odniesol aj podpísaný dres hráča MFK Tatran Liptovský Mikuláš a bývalého slovenského reprezentanta Erika Jendriška. Jakub Čapeĺja si zas odniesol rukavice a autogram bývalého juniorského reprezentanta a v súčasnosti hráča druholigového FK Pohronie Patrika Le Gianga. „Jakub Luka ma oslovil cez môjho spoluhráča Samka Urgelu, s ktorým hrávajú spolu v juniorskej reprezentácií. Som rád, že som mohol tento turnaj aspoň takto podporiť a snáď som najlepšiemu brankárovi turnaja urobil aspoň trochu radosť,“ povedal nám Patrik Le Giang.