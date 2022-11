Viac ako prehra mrzí strata dvoch obrancov

Dolný Kubín bol v Kežmarku v hre o body až do konca.

II. liga skupina B

Kežmarok – Dolný Kubín 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Góly: Vaculík (Betušťák), T. Lupták (Jonák, Markovič), Betušťák (Jendroľ)

Marek Huba, manažér klubu: Do Kežmarku sme cestovali odhodlaní získať nejaké body. Vedeli sme, že nás bude čakať veľmi kvalitný súper, ktorý ešte túto sezónu neprehral. Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, domácich sme tlačili. V prvej tretine hral Dolný Kubín päť presiloviek, no nevyužil ani jednu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Draci Dolný Kubín nadelili prvú desiatku, Liesek otočil susedské derby Čítajte

Domáci nás vytrestali. Prakticky oba góly sme si dali sami po strate čistých pukov. Aj vo zvyšku zápasu sme boli úplne vyrovnaní domácim, aj keď sme stále doťahovali. Za stavu 4:3 sme už hrali vabank. Dostali sme na 5:3 a vzápätí sme po čistom hite Tomáša Luptáka získali puk. V prečíslení sme dali gól na 5:4, avšak rozhodca nám ho neuznal. Čistý regulárny gól, ale predsa na východe sa vyhrať nemôže. Šiesty gól už bol takisto pri vabanku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Viac ako výsledok ma však mrzí, že sme stratili dvoch elitných obrancov Lukáša Sluku, ktorý má problém s kolenom a Jana Šeligu, ktorý nedohral pre otras mozgu. Hlavne zákrok na Jančiho bol úplne mimo akéhokoľvek fair play, čistý útok na hlavu. Verím, že pán Cvengroš si už v tejto sezóne nezahrá pretože, išiel s jasným úmyslom do nášho hráča. Čaká nás ťažký dvojzápas vo štvrtok v Bardejove a v sobotu doma s Liptovským Mikulášom.

Zostava: Maťovčík – Šeliga, Jendroľ, Papán, Nátny, Hančiak – Sluka, Lupták J., Jonák, Lupták T., Šugár – Javorka, Bodorík, Mihálik, Bukna, Markovič – Ladňák, Maňuch, Vaculík, Betušťák

Súvisiaci článok