Ďalší brankár z Oravy má výborne našliapnuté. Jeden zápas zmenil celú jeho kariéru

Filip Kubiridžák je momentálne v maturitnom ročníku a chytá za klub zo Žiliny.

Post brankára patrí v hokeji medzi tie najdôležitejšie. Vyžaduje si veľkú psychickú odolnosť a býva v zápasoch zlomový. Mužstvo musí cítiť v brankárovi veľkú oporu.

Tento náročný post si vybral aj Oravčan Filip Kubiridžák, ktorý aktuálne oblieka dres prvoligového tímu Vlci Žilina.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V hokejovej extralige dostal šancu ďalší Oravčan a to vôbec nezačínal ako brankár Čítajte

Do bránky vďaka minilige

Mladý Námestovčan začínal s hokejom ako väčšina mladých chlapcov z tohto okresu v klube HK Altis Orava. „Začal som chodiť do školy a ostávalo mi veľa času,“ spomína aktuálne 19-ročný brankár. „Skúšal som futbal, ale ten ma nebavil. V tom čase sa otváral Altis, tak som to išiel skúsiť. Hokej ma chytil za srdce a zostal som pri ňom doteraz.“

Filip Kubiridžák skúšal rôzne hráčske posty. Veľmi rýchlo ich vymenil za ten brankársky. Za všetko môže Oravská hokejová miniliga.

Ďalej sa dočítate Ktorý jediný zápas ovplyvnil celú kariéru Filipa?

Ako zvládal ako mladý chlapec život od rodičov?

Ako napredovala jeho kariéra v Žiline?

Prečo prišla tento rok šanca chytať za mužov?

Prečo ostal v Žiline, keď mal aj iné ponuky?

Aké má plány a hokejové vzory?

„Chodili sme na zápasy, ale nikdy sme nemali brankára. V bránke sme sa vždy striedali a skôr či neskôr musel prísť rad aj na mňa. Vtedy ma to chytilo a povedal som ocinovi, že ma to tam viac baví. Kúpil mi aj brankársky výstroj. Celý pohľad na hru z pozície brankára je úplne iný. Dá sa povedať, že do bránky som sa dostal náhodou a už nikdy som ju neopustil.“

Článok pokračuje pod video reklamou