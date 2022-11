Rabči nestačil ani veľmi dobrý výkon, Nižná sa vytrápila s Chalupkom a zaslúžená prehra Chlebníc (+ 70 FOTIEK)

Oravské kluby v šiestej lige uzavreli jesennú časť dohrávkami.

VI. liga skupina B

Nižná – Turčianska Štiavnička 3:1 (1:0)

Góly: 21. L. Zboja, 71. A. Brčák, 90. D. Brčák (z 11 m) – 60. Koťka

Nižná začala aktívne. V 11. minúte po centri Repku hlavičkoval Andrej Brčák, ale nemieril presne. O desať minút to už vyšlo. Lukáš Zboja napriahol z hranice šestnástky a trafil vinkeľ.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Suverén šiestej ligy opäť kapituloval na Orave. Jeho hráč to nezvládol aj psychicky (+80 FOTIEK) Čítajte

O dve minúty si narazil Michalic loptu s Andrejom Brčákom, prebojoval sa až do päťky, no jeho strelu zlikvidoval Chalúpka. V 36. minúte hostia vykombinovali domácu obranu, no všetko hasil dobre chytajúci Dávid Brčák. Ešte pred prestávkou vyslal nebezpečný pokus Janidžár.

Ďalej sa dočítate Aké šance dokázal Nižnej pochytať brankár hostí?

Ako zhodnotil duel tréner Jozef Vavrečan?

Akú smolu mala Rabča v Liptovskej Teplej?

Čo podľa hrajúceho trénera Chlebníc rozhodlo o prehre?

Ako vyzerá zostava spravená z dohrávok?

Brankár vytesnil jeho pokus na roh, z ktorého následne hlavičkoval Repka. Chalúpka však opäť podržal svoje mužstvo. Úplnú bodku za prvým polčasom dal priamy kop Zboroňa, ktorý skončil na tyči.

Článok pokračuje pod video reklamou