Predstavujeme zostavu jesene v siedmej lige. Tvoria ju skúsenosti i mladícka dravosť

Lídrom po jeseni v najvyššej oravskej súťaži sú futbalisti Klina.

Vybrať jedenásť najlepších futbalistov do zostavy jesene nie je vôbec jednoduché. Dobre sú si toho vedomé aj kluby, ktorým sme túto možnosť dali. Zhodovali sa odpovede, od nás by si to zaslúžili viacerí alebo je to veľmi ťažké.

Súvisiaci článok Toto je jedenástka jesene v najnižšej oravskej súťaži. Zastúpenie má sedem klubov Čítajte

Po viacerých úvahách sa predsa len rozhodli a vybrali tých najlepších. Prvé tri najlepšie kluby po jeseni nominovali dvojicu hráčov, ďalších päť klubov po jednom. Osem klubov vytvorilo dokopy veľmi zaujímavú jedenástku jesene. Je tvorená zo skúsených futbalistov, ale i mladíckej dravosti.

Ďalej sa dočítate Pre akých dvoch hráčov sa rozhodli v Pribiši, Kline a Oravskom Bielom Potoku?

Koho určil Ján Turoň z ŠK Sedem, ktorý by dal viacerých do tej zostavy?

Na kom sa zhodli v Babíne a Oravskej Polhore?

Ťažké rozhodovanie mali aj v Zákamennom. Kto napokon bol tým ťahúňom?

Na koho padla voľba za najlepšie výkon na jeseň v Leštinách?

Opäť ako v najnižšej súťaži je ofenzívneho poňatia. Defenzívu tvoria traja obrancovia, podporovaní štyrmi záložníkmi a vpredu sa o góly stará trojica skúsených útočníkov.

Predstavujeme ideálnu jedenástku jesennej časti ročníka 2022/2023.

