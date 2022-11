Trstenú potiahol hetrikom Marián Pafčuga, lídrom je Krivá

Oravská hokejová liga internacionálov mala na programe druhé kolo.

HK Krivá – Reštaurácia Radnica Team 2:1 (2:0,0:1)

Góly: Milan Kubášek (Jozef Margeťák), Štefan Ligas (Ján Gill) – Viliam Maretta (Radoslav Povala, Milan Babušiak)

Začiatok neskorého sobotňajšieho stretnutia patril Radničanom, ktorí ale svoje príležitosti nezúžitkovali na strelenie vedúceho gólu. Až v 6. minúte sa na druhej strane dostal do dobrej šance Marek Kuboš, ale ani na dvakrát neprekonal Miloša Okála v bránke Radnice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Líder šiestej ligy padol prvý raz na Dušičky. Oravský klub predviedol najlepší výkon jesene (+FOTO) Čítajte

O minútu obranca Ján Had strelou z ľavej strany od modrej trafil spojnicu bránky gólmana Krivej Petra Žilku. Potom sa hra vyrovnala a každý chvíľku ťahal pílku. V poslednej minúte prvej časti vystrelil od modrej domáci obranca Jozef Margeťák a pohotový Milan Kubášek dotlačil puk za Okálov chrbát. Ubehlo iba 21 sekúnd, keď kapitán Krivej a zároveň najlepší hráč zápasu Štefan Ligas, po prieniku obranou hostí, pekným blafákom strelil víťazný gól svojho mužstva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hneď po začiatku druhej časti prenikol Ján Gill až pred vybehnuvšieho Miloša Okála, ale jeho strelu zastavila ľavá žŕdka. Z protiútoku mohol skórovať Ľubomír Maretta, ale Peter Žilka ho vychytal. Potom si Radničania vytvorili miestami až drvivú prevahu, ale kontaktný gól padol až na konci 31. minúty, keď Viliam Maretta zblízka zakončil kombináciu celého útoku. Dve minúty pred koncom si hostia zobrali oddychový čas. Necelú záverečnú minútu hrali bez brankára, ale Krivá svoje víťazstvo už ubránila.

Starci Dolný Kubín – HK EDM odložené

Na žiadosť HK EDM, so súhlasom SK OZĽH a po dohode s mužstvom Starci Dolný Kubín bolo toto stretnutie odložené.

HK Slovan Trstená Old – HK Jaseň Oravská Jasenica 3:0 (1:0,2:0)

Góly: Marián Pafčuga, Marián Pafčuga (Ján Pavčo), Marián Pafčuga (Karol Štefanides)

Hosťujúci útočník Pavol Harbut v 2. minúte po úniku vystrelil a dorážku potom namieril do ľavej žŕdky bránky Dávida Porubíniho. Ten sa spolu s hattrickovým strelcom Mariánom Pafčugom najväčšou mierou podpísal na víťazstve Trstenej. Treba pripomenúť, že obidve mužstvá predvádzali pohľadný kombinačný hokej. Domáci sa ujali vedenia v 7. minúte, keď Marián Pafčuga potrestal hrubú chybu hosťujúceho kapitána svojej modrej. V 14. minúte mohol vyrovnať Pavol Harbut, ale po brejku opäť neuspel. Následne sa na druhej strane dostal dvakrát do úniku Ján Pavčo, ale gólman Oravskej Jasenice Jozef Okoličány ho vychytal. V závere prvej časti utiekol Peter Šoch, ale ani on skóre nevyrovnal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Siláčka z Oravy nemá vo svete konkurenciu Čítajte

V druhej časti mali viac z hry Jaseničania, ale ani tri presilovky im nepomohli na strelenie gólu. V 26. minúte sa dostal do úniku domáci útočník Tomáš Chudý, ale bránku netrafil. Veľmi dobrý zápas odohral už spomínaný Marián Pafčuga, ktorý dvoma gólmi v poslednej desaťminútovke dosiahol čistý hattrick. Na druhej strane Peter Šoch a Igor Hurák svoje ďalšie úniky gólovo nezakončili.

TJ Oravská Lesná Old – Dynamit 7:1 (3:0,4:1)

Góly: Miroslav Kolenčík (Michal Srogoň), Pavol Brňák (Pavol Dibdiak), Pavol Brňák (Michal Srogoň), Michal Srogoň (Pavol Brňák), Miroslav Kolenčík (Pavol Šimjak), Milan Laššák (Igor Olbert, Kamil Kostolňák), Kamil Kostolňák – Miroslav Svýba (Anton Jagelek)

Úvod zápasu patril domácim hráčom, ktorí na úvodný duel sezóny nastúpili v pekných nových dresoch. Tí rýchlejšie korčuľovali a hneď aj ostreľovali bránku hosťujúceho gólmana Mária Huráka. Na druhej strane Karol Kyseľ strelou z ľavej strany preveril pozornosť domáceho brankára Michala Dulovca. Skóre zápasu otvoril v 4. minúte Miroslav Kolenčík, ktorý po ľade dotlačil puk do bránky, po strele obrancu od modrej čiary. V 9. a 11. minúte sa presadil, za bukom s obľubou číhajúci, domáci útočník Pavol Brňák.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na Orave otvorili umelý trávnik najvyššej kvality, prišiel aj šéf slovenského futbalu (+FOTOGALÉRIA) Čítajte

V druhej časti sa hra vyrovnala, hráči Dynamitu si vytvorili dosť gólových príležitostí, ale domáci gólman sa ukázal byť dobrou voľbou. Naopak hosťujúci brankár nemal svoj deň. Lesňania postupne navýšili stav až na 7:0. Za zmienku stojí v poradí šiesty gól, ktorý po kombinácii celého útoku na jeden dotyk dal strelou spomedzi kruhov kapitán mužstva Milan Laššák. Čestný úspech Dynamitu zaznamenal v záverečných minútach Miroslav Svýba po spolupráci s Antonom Jagelekom.

Hokejový klub Podbiel mal voľno