Občas cítim jeho teplý dych alebo objatie, hovorí smútiaca mama

Blízki žijú v spoločných spomienkach stále.

ORAVA. Iveta Skurčáková mala 13 rokov, keď sa so smrťou stretla prvýkrát. Náhle jej zomrel brat. Do pol roka otec a o pár rokov neskôr ďalší súrodenec. „Vždy som si myslela, že najviac bolí strata matky,“ hovorí. Aj bolela. Dlho a intenzívne. „Nič však neprekoná to, že rodič prežije svoje dieťa.“

Prvorodený Lukáš bol vraj ako kus chleba. „Aj keď kadečo povystrájal, bol to veľký dobrák.“ Pre druhých by sa rozdal, keď mohol, každému pomohol. Rodinu vždy dotlačil k zmieru, vraj nech si odpúšťajú a zbytočne sa pre hlúposti nehádajú.